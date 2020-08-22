Cuma namazı kılarken dengesini kaybedip sırt üstü düştü (2)

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'YERE DÜŞERKEN ELİMLE YAKALADIM'

Namaz sırasında sırtüstü kendisine doğru düşen kişiyi fark edip elleriyle tuttuğunu söyleyen Erdal Kaydı, "Sakin olur diye İbrahim Hakkı Hazretleri Cami´ne gittik. Cuma namazının farzını kılarken, ikinci rekata kalktığımızda çocuk çaprazımda duruyordu. Geri geri sersem bir şekilde geldiğini gördüm. Düşeceğini anladım. Namazımı kılayım, çocuğu mu kurtarayım dedim. Çocuğu yere düşerken elimle yakaladım. Yere yatırdım, çocuk baygındı. Yüzüne vurdum biraz kendine geldi. Daha sonra namazıma devam ettim" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Semih ŞAHİN-Yavuz YILMAZ

2020-08-22 11:07:48



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