Mustafakemalpaşa'da uyuşturucuya geçit yok

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da bir süredir takibe alınan iş yerinden 105 ecstasy hap ele geçirildi. İşletme sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Lalaşahin Mahallesinde bir işyerini takibe aldı. İş yerine yapılan operasyonda esrar, metamfetamin, 105 ecstasy hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirilerek iş yeri sahibi Serkan S. gözaltına alındı.

Serkan S. emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.