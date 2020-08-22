Mustafakemalpaşa'da uyuşturucuya geçit yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafakemalpaşa'da uyuşturucuya geçit yok

İHA

Mustafakemalpaşa'da uyuşturucuya geçit yok

Bursa'da bir süredir takibe alınan iş yerinden 105 ecstasy hap ele geçirildi. İşletme sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Lalaşahin Mahallesinde bir işyerini takibe aldı. İş yerine yapılan operasyonda esrar, metamfetamin, 105 ecstasy hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirilerek iş yeri sahibi Serkan S. gözaltına alındı.
Serkan S. emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor’un Medıcana ’da sağlık kontrolleri devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor’un Medıcana ’da sağlık kontrolleri devam ...
İnegöl Belediyespor, Mehmet Almaz ile anlaştı
YEREL HABERLER İnegöl Belediyespor, Mehmet Almaz ile anlaştı
Minik Ahmet Can için son aylar Çocukları gözlerinin önünde eriyor
YEREL HABERLER Minik Ahmet Can için son aylar Çocukları gözlerinin ...
Yıldırım Belediyesi ekmeğini topraktan kazananların yanında
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi ekmeğini topraktan kazananların ...
Mustafa Er:"Bursaspor'un nasıl ayağa kalkabileceğini biliyorum"
YEREL HABERLER Mustafa Er:"Bursaspor'un nasıl ayağa kalkabileceğini ...
Yıldırım Belediyesi’nden etkin ilaçlama
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi’nden etkin ilaçlama
Ormanlık alanda yüzlerce kök kenevirin ele geçirildiği operasyonda 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Ormanlık alanda yüzlerce kök kenevirin ele ...
Ankara Bursa hızlı treni için ihale tamamlandı İhalesi gerçekleşti Bursa'ya 2023'de hızlı tren geliyor TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu: "Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapılar Genel Müdürlüğüyle yapmış olduğumuz görüşmede Bursa hızlı tren ihalesinin tamamlandığını öğrendik" "Cumhurbaşkanımızın 2023 yılına kadar tamamlanması konusunda kesin talimatı var"
YEREL HABERLER Ankara Bursa hızlı treni için ihale ...
Bursasporlu bir oyuncuda koronavirüs tespit edildi
YEREL HABERLER Bursasporlu bir oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Bursaspor'da bir futbolcunun testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Bursaspor'da bir futbolcunun testi pozitif çıktı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da
Bursa’nın tarihi mekanları gün yüzüne çıkıyor Yaklaşık 32 yıldır atıl olan binanın yıkımına başlandı Bursalıların hayal ettiği Hanlar Bölgesi projesinin startı verildi
YEREL HABERLER Bursa’nın tarihi mekanları gün yüzüne ...
BURSED'ten 152 yıllık merhamet çınarına ziyaret
YEREL HABERLER BURSED'ten 152 yıllık merhamet çınarına ziyaret
Karacabey Belediyespor transfere doymuyor
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor transfere doymuyor
(Özel) Herkes gitti, o kaldı Sevgisi ve bağlılığı göçün önüne geçti Bütün leylekler göç ederken, Adem amcadan ayrılamayan Yâren leylek köyde kaldı
YEREL HABERLER (Özel) Herkes gitti, o kaldı Sevgisi ve bağlılığı ...
Kaza yapan hafriyat kamyonu şoförünün kaçma teşebbüsünü jandarma önledi
YEREL HABERLER Kaza yapan hafriyat kamyonu şoförünün kaçma ...
3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar kabri başında anıldı
YEREL HABERLER 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar kabri başında anıldı
Rusya’nın yatırım iklimi ve devlet destekleri mercek altına alındı
YEREL HABERLER Rusya’nın yatırım iklimi ve devlet destekleri mercek ...
Ali Osman bebeğin ailesinden yardım çağrısı
YEREL HABERLER Ali Osman bebeğin ailesinden yardım çağrısı
Cuma namazı kılarken dengesini kaybedip sırt üstü düştü (2)
YEREL HABERLER Cuma namazı kılarken dengesini kaybedip sırt üstü ...
Bursaspor'da kongre zamanı
YEREL HABERLER Bursaspor'da kongre zamanı
Misi’nin geleceği çocuklara emanet
YEREL HABERLER Misi’nin geleceği çocuklara emanet
Alkollü tır şoförü dehşeti yaşattı o anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Alkollü tır şoförü dehşeti yaşattı o anlar kameraya ...
Bursa Ticaret Borsası BaşkanıÖzer Matlı: "Tarihi keşif ile Türkiye enerji alanında dünyada oyun kurucu olacak"
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası BaşkanıÖzer Matlı: "Tarihi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X