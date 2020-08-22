Bursa'da ormanlık alanda yangın

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Huzeyfe ÖZDEMİRDerya EVREN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Mudanya ilçesi, Dereköy Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği alanda karadan yapılan müdahalelerin yanı sıra bir yangın söndürme helikopteri ile de havadan çalışmalara destek veriliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Huzeyfe ÖZDEMİR, Derya EVREN

2020-08-22 18:15:32



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