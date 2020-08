20 yıldır ekmek kazandığı bisikletini çaldılar, her yerde arıyor Emektar bisikletini getirene sıfır bisiklet hediye edecek

Bursa'da gazete dağıtıcısının 20 yıllık ekmek teknesi çalındı. Dağıtıcı, emektar bisikletini getirene sıfır bisiklet hediye edecek.

Arkadaşının 20 yıl önce hediye ettiği bisikletle gazete dağıtım işine başlayan Nihat Şen, bu bisikletle her gün 1213 saat yol kat ediyordu. Şen, 20 sene boyunca kendisine ekmek kazandıran bisikletine gözü gibi bakıyordu. Şen, 6 tane bisikleti olmasına rağmen, 20 yıllık emektar bisikletini hepsinden çok seviyordu. Şen'in bisikleti geçtiğimiz günlerde çalındı. 20 yıl kendisine ekmek kazandırmış bisikletinin çalınmasına çok üzülen Şen, işini gücü bırakıp her yerde bisikletini aramaya başladı. Nihat Şen, bisikleti alan ve bulanın kedisine getirmesi durumunda kendisine sıfır bisiklet hediye edeceğini söyledi.

Emektar bisikletini çok sevdiğini ifade eden Nihat Şen, "2000 yılında İbrahim Subaş’ın hediye ettiği bisikletim çalındı. 20 yıldır ben bu bisikletle her gece saat 02’de çıkıp 10’a kadar gazetelerimi dağıtıyordum. 20 yıl boyunca ben bu bisiklet sayesinde ekmek yedim. Arkadaşımdan hediye olması benim için çok önemliydi. Günümün birçok saati bu bisiklet ile geçiyordu. En az 1213 saat beraberdik. Yol arkadaşım gibi bir şeydi. Gece gazetelerimi dağıtıyordum. Tekeri patladığında dahi herhangi bir yere bağlamayıp o günkü dağıtımı yanımda yürüterek bitiriyordum. Bisikletimle beraber 20 yıldır dağıtım yaptık. Arkadaşımın hediyesi olması ayrı bir değer katıyordu. Ayrıca arkadaşımın bisikletimin çalınmasından 2 gün önce vefat ettiğini öğrendim. Bisikletim Arabayatağı istasyonunda bağlıyken kamera olmamasından dolayı çalındı. Park alanını gören kamera rica ediyoruz. Daha önce çalınmıştı. Çalan kişi getirince affettim. Çalan kişi kendi getirirse onu da affederim. Eğer sattığı kişi getirirse ödediği ücreti kendisine geri ödeyeceğim. O bisiklet benim için çok değerli. Getiren kişiye isterse sıfır bisiklet de hediye ederim. O benim için çok kıymetli, 20 yıllık arkadaşım, onu benden ayırmayın" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.