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Kapı kapı gezerek hayvanları tıraş ediyor Gezici kuaförlerden hem hayvanlar mutlu hem sahipleri

İHA

Bursa'da gezici pet kuaförü, kapı kapı gezerek hayvanları hem tıraş ediyor, hem de yıkayarak bakımını yapıyor. Hayvan sahipleri vakit ayırmak zorunda kalmazken, hayvanlar da yol stresi çekmek zorunda kalmıyor.

Kapı kapı gezerek hayvanları tıraş ediyor Gezici kuaförlerden hem hayvanlar mutlu hem sahipleri

Bursa'da gezici pet kuaförü, kapı kapı gezerek hayvanları hem tıraş ediyor, hem de yıkayarak bakımını yapıyor. Hayvan sahipleri vakit ayırmak zorunda kalmazken, hayvanlar da yol stresi çekmek zorunda kalmıyor.
Son yıllarda hızla yükselişe geçen köpek kuaförlüğü sayesinde hayvanlar için birçok detaylı bakım uygulaması gerçekleştiriliyor. İnsanların artan iş yükleriyle birlikte can dostlarına ayırdıkları vakitler azalıyor. Ancak bu üzücü durumu 32 yaşındaki müteşebbis Levent Turhan, fırsata çevirdi. Daha önce veteriner klinikte çalışan ve veteriner sağlık teknisyeni olan Turhan, 2016 yılından itibaren gezici köpek bakımı işine girdi. Sahiplerinin çok fazla zaman ayıramadığı hayvanların özel bakımlarını randevu usulüyle yapan Turhan, kapı kapı gezerek hayvanlara hizmet veriyor.
Kapı kapı gezerek hayvanların saç tıraşı, banyo gibi ihtiyaçlarını karşılayan Turhan, hem hayvanların bakıma giderken yolda strese girmelerinin önüne geçiyor, hem de sahiplerinin bu iş ile ilgili zaman kaybetmemelerini sağlıyor. Ayrıca veterinerlerde uygulanan anestezili bakımı da yapmayarak, hayvanları bayıltmadan doğal haliyle bakımdan geçiriyor. Bazı günlerde 7 hayvan bakımına gittiğini söyleyen Turhan, hayvanların ve sahiplerinin de çok mutlu olduğunu belirtti.
2016 yılında kurduğu iş ile kapı kapı gezerek hayvanların bakımını yaptığını belirten Levent Turhan, "Daha önce veteriner kliniklerinde çalışmıştım. Hayvanlar getirgötür yaparken, strese girmemeleri için böyle bir hizmete başladım. 2016 yılında Mayıs ayında bu işe başladım. Aracım ile kapıya kadar gelerek taramasını, banyosunu, tıraşını yapıp bakımını yaparak yapıyoruz. Müşterilerim bu hizmetten çok memnun. Yol stresi yok, gitgel problemi yaşamıyorlar. Hayvanların sahipleri ekstra zaman ayırmak zorunda kalmıyor. İnsanlar mesaide çalışırken ben bu köpeği alarak banyosunu yaptırdım. Günlük ortalama 5 ila 7 hayvanın bakımını yapıyorum. Ama bu bakımına göre değişiyor. Makas tıraşı yaptığımda bu sayı 4'e düşüyor, makine ile tıraş yaptığımda sayı 7'ye kadar ulaşıyor" diye belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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