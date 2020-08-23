Uludağ’da kaçak yapıya geçit yok

Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerinde yer alan Süleymaniye Köyü’nde yeşil alan üzerine kaçak olarak inşa edilen prefabrik yapıyı yıktı.

Planlı ve modern bir şehir inşa etmek için büyük bir çaba harcayan Osmangazi Belediyesi, kent kimliği ve dokusuna zarar veren kaçak yapılarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol ekipleri, Süleymaniye Köyü’nde bulunan ruhsatsız prefabrik yapıyı iş makinesi ile yıktı. İmar planında yeşil alan olarak belirlenen arazi üzerine inşa edilen prefabrik yapının yıkımında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Özellikle pandemi sürecinde Uludağ’da yapılan kaçık yapıları tek tek tespit ettiklerini belirten belediye ekipleri, vatandaşları ruhsatsız yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, bu duruma asla geçit vermeyeceklerini vurguladı.

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