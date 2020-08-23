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Caminin elektriği güneş panellerinden sağlanıyor, fazla enerji satılıyor

DHA

Caminin elektriği güneş panellerinden sağlanıyor, fazla enerji satılıyor


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) BURSA´nın merkez Yıldırım ilçesindeki Mevlana Camisi ile Kuran kursunun elektrik ihtiyacı, geliştirilen proje kapsamında kurulan güneş panelleri sayesinde karşılanıyor. Yılda yaklaşık 15 bin kilovat elektrik üretilerek fatura ödenmeyen camide, fazla elektrik ise elektrik dağıtım şirketi UEDAŞ´a satılıyor.
Merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'ndeki bin kişi kapasiteli Mevlana Camii'nin dernek yöneticileri, caminin ve caminin karşısında bulunan Kuran kursu binasının yüksek elektrik faturalarını karşılayabilmek için güneş panelleri sistemi kurmaya karar verdi. Dernek yöneticileri, gerekli maddi desteği hayırseverler ve cami cemaatinden alarak projeyi hayata geçirdi. İlk olarak Kuran kursunun çatısına günde yaklaşık 10 kilovat elektrik üreten 40 panellik sistem kuruldu. Sistemden verim alınması üzerine 22 panel de caminin çatısına kuruldu. Kademeli olarak panel sayısı artırılan camideki üretimle elektrik ihtiyacının fazlası elde edildi. Yılda yaklaşık 15 bin kilovat elektrik üretilen camide fatura ödenmiyor, fazla enerji de dağıtım şirketi UEDAŞ´a satılıyor.
'YILLIK 15 BİN KİLOVAT ENERJİ ÜRETİYORUZ'
Projenin başlangıç aşaması hakkında bilgiler veren Mevlana Camii İmamı Cemil Sancar, "Bizler camimizin Kuran kursumuzun elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için cemaatimizden talepte bulunuyorduk. Enerji maliyetlerini düşürebilmek için proje düşünmeye başladık. Yapabileceğimiz en iyi şeyin güneş enerjisinden elektrik üretmek olduğuna karar verdik. Dernek yönetimimizle, cemaatimizle istişare ettik. İlk olarak Kuran kursunun üzerinde bulunan 40 panelden oluşan güneş enerji sistemini kurduk. Zamanla bunun faydasını görünce camimizin üst tarafına da yeni bir panel kuralım dedik ve 22 panel daha kurduk. Bu panellerden yıllık ortalama 15 bin kilovat civarında elektrik enerjisi üretiyoruz. Cami ve Kuran kursumuzun bütün ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor, Bursa'daki elektrik dağıtım şirketine fazla enerjiyi satarak camimizin derneğine az da olsa gelir kaynağı sağlıyoruz" dedi.
'FAYDASINI GÖRÜNCE İKİNCİ SİSTEMİ KURDUK'
2016 yılından itibaren caminin kendi elektriğini üretmeye başladığını belirten Sancar, "İlk zamanlar kimse bu tür sistemi bilmediği için olur mu olmaz mı diye tereddütte kaldık. Faydasını görünce ikinci sistemi kurduk. Cemaatimiz ve çevremizden olumlu görüşler bildirildi. Bu sistemi yaparken ülkemizde güneş enerji sistemleri çok fazla yaygın değildi. İlk başladığımızda maliyeti bizim için biraz yüksek oldu. İki sistemin maliyeti 100 bin liranın üzerinde tuttu. Aylık ortalama bin liranın üzerinde fatura geliyordu. Şimdi ise cüzi miktarda bir elektrik faturası geliyor" ifadelerini kullandı.
DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2020-08-23 11:29:18

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