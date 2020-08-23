Yıldırım’da huzur ve güvenlik için kesintisiz denetim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’da huzur ve güvenlik için kesintisiz denetim

İHA

Yıldırım Belediyesi zabıta ekipleri, yoğun çalışmaları ile ilçede huzuru tesis ediyor.

Yıldırım’da huzur ve güvenlik için kesintisiz denetim

Yıldırım Belediyesi zabıta ekipleri, yoğun çalışmaları ile ilçede huzuru tesis ediyor.
İlçe sakinlerinin sağlığını ve refahını tehdit etmesi olası uygulamalara izin vermeyen Yıldırım Belediyesi, şehrin huzur ve mutluluğu için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında geride kalan 8 aylık dönemde 8 bin 66 noktada denetimlerini sürdürdü. Seyyar denetimlerinden ölçü ayar denetimine, kaldırım işgalinden işyeri denetimlerine, pazar denetiminden şikayetlere 4 bin 234 noktada denetim gerçekleştirdi. Covid19 sürecinde İç İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler ve pandemi önlemleri çerçevesinde vatandaşlardan gelen şikayetler ile genelge hükümleri doğrultusunda düzen sağlanan pazar yerleri, işyeri denetimleri ve sosyal alanlarda zabıta ekipleri tarafından 3 bin 832 noktada denetim gerçekleştirilmiş oldu.
Vatandaşın sağlığı ve huzuru için Yıldırım Zabıtası, özel günlerde ise denetimlerini sıklaştırdı. Gıda sektörü başta olmak üzere marketten lokantaya, manavdan ekmek fırınına halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren birçok işyerini denetleyen ekipleri özellikle Ramazan ayında ve dini bayramlar öncesi bu denetimlerini sıkılaştırdı. Pandemi döneminde ise toplum sağlığını çalışmaları arasında ilk sıraya koyan ekipler, 5 kaçak maske üretimi yapan işyerini mühürledi. Bu dönemde vatandaşlardan gelen şikayetlere de ağırlık veren ekipler bin 635 şikayeti değerlendirdi. Pandemi süreci ile birlikte olmak üzere bu güne kadar yapılan denetimler neticesinde 151’i idari yaptırım tutanağı, bin 473’ü tespit tutanağı olmak üzere, bin 624 kalemde işlem gerçekleştirildi.
Denetimler yoğunlaştı
Toplumun huzur ve refahını ilgilendiren konulardaki çalışmalarda hassas davrandıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Zabıta ekiplerimiz yoğun çalışmalarla halkımızın huzuru ve refahı için üzerine düşen görevi başarıyla yerine getiriyor. Hemşehrilerimizin sağlığını ve huzurunu tehdit edebilecek uygulamalara asla izin vermeyiz. Özellikle pandemi sürecinde denetimlerimize hız verirken, hemşehrilerimizden gelen şikayetler ve ilgili genelge hükümleri ile birlikte işyeri, pazar yeri, park, piknik ve mesire alanı gibi noktalarda önlemlerin eksiksiz ve doğru uygulanması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. İşgaliye konusunda da vatandaşlardan yoğun şikâyetler aldıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşlar kaldırımları kullanarak kendilerini oluşabilecek kazalardan korurken, buralara tezgâh koyulması onların ulaşımını zora sokuyor. Bizler de denetimlerimiz ile kaldırımları tekrar gerçek sahipleri vatandaşların kullanımına uygun hale getiriyoruz" diye konuştu.
Yıldırım Belediyesi’nin 7 gün 24 saat görev yapan Çağrı Merkezi’nin 444 16 02 numaralı telefonunu arayan, ya da sosyal medya hesaplarından mesaj yoluyla ulaşan vatandaşların şikayetleri Yıldırım Zabıtası tarafından anında işleme konuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk Kızılay Bursa’dan merhamet elini güçlendiren takas
YEREL HABERLER Türk Kızılay Bursa’dan merhamet elini güçlendiren ...
MHP Yıldırım'da Bozkurt güven tazeledi
YEREL HABERLER MHP Yıldırım'da Bozkurt güven tazeledi
Gemlik Umurbeyli kadınlardan Gökalp bebeğe yardım eli
YEREL HABERLER Gemlik Umurbeyli kadınlardan Gökalp bebeğe yardım eli
Bursaspor'da çoğunluk sağlanamadı, kongre 30 Ağustos'a ertelendi
YEREL HABERLER Bursaspor'da çoğunluk sağlanamadı, kongre 30 ...
Bursa'da bir evin balkonunda tutulan at görenleri hayrete düşürdü
YEREL HABERLER Bursa'da bir evin balkonunda tutulan at görenleri ...
Bursaspor’da gergin kongre Bursaspor kongre üyeleri arasında gerginlik
YEREL HABERLER Bursaspor’da gergin kongre Bursaspor kongre üyeleri ...
Bursa'da sosyal mesafesiz düğün kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da sosyal mesafesiz düğün kameralara yansıdı
Deneme KPSS sınavına geç kalan öğrenciler sınava alınmadı Kimliksiz gelip geç kaldılar sınava girebilmek için büyük mücadele verdiler Bursa'da öğrencilere 2 hafta sonra girecekleri KPSS sınavının denemesi yapıldı geç kalan ve kimliği olmayan öğrenciler sınava alınmadı
YEREL HABERLER Deneme KPSS sınavına geç kalan öğrenciler sınava ...
Bursa'daki uygulamada aranan 13 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'daki uygulamada aranan 13 kişi yakalandı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltına ...
Caminin elektriği güneş panellerinden sağlanıyor, fazla enerji satılıyor
YEREL HABERLER Caminin elektriği güneş panellerinden sağlanıyor, ...
Evin balkonunu haraya çevirmişler
YEREL HABERLER Evin balkonunu haraya çevirmişler
Bursa'da kuralların yok sayılması tedirginlik yarattı
YEREL HABERLER Bursa'da kuralların yok sayılması tedirginlik yarattı
30 çiftin mobilyaları İnegöl'den
YEREL HABERLER 30 çiftin mobilyaları İnegöl'den
Uludağ’da kaçak yapıya geçit yok
YEREL HABERLER Uludağ’da kaçak yapıya geçit yok
Sağlık Bakanı Koca’nın örnek gösterdiği sağlıkçı çift İHA’ya konuştu
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca’nın örnek gösterdiği sağlıkçı çift ...
Göl Yazıevi yenilenmiş haliyle konuklarını ağırlıyor
YEREL HABERLER Göl Yazıevi yenilenmiş haliyle konuklarını ağırlıyor
100 bin lira kanatlanıp uçtu 60 adet güvercini çalınan adam: ''100 bin liralık zararım var''
YEREL HABERLER 100 bin lira kanatlanıp uçtu 60 adet güvercini ...
Kapı kapı gezerek hayvanları tıraş ediyor Gezici kuaförlerden hem hayvanlar mutlu hem sahipleri
YEREL HABERLER Kapı kapı gezerek hayvanları tıraş ediyor Gezici ...
20 yıldır ekmek kazandığı bisikletini çaldılar, her yerde arıyor Emektar bisikletini getirene sıfır bisiklet hediye edecek
YEREL HABERLER 20 yıldır ekmek kazandığı bisikletini çaldılar, her ...
Bursa'da tatilci aile ölümden döndü
YEREL HABERLER Bursa'da tatilci aile ölümden döndü
Bursa'da emniyet kemeri hayat kurtardı
YEREL HABERLER Bursa'da emniyet kemeri hayat kurtardı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da (2)
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da (2)
Bakan Kurum’dan Bursalılara müjde
YEREL HABERLER Bakan Kurum’dan Bursalılara müjde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X