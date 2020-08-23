Yolda ters duran kaplumbağayı zabıta kurtardı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yol üzerinde ters duran kaplumbağayı fark eden zabıta, düzelterek, yeşillik alana bıraktı.

Kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Atatürk Bulvarı üzerinde devriye görevindeki İnegöl Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, yol üzerinde ters duran kaplumbağayı gördü. Hemen harekete geçen zabıta, yolu kontrol ederek, kaplumbağanın yanına gitti ve düzelterek yeşillik alana doğru bıraktı. Yoldan geçen araçların altında ezilme tehlikesi olan kaplumbağa, doğaya salındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-23 15:02:04



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