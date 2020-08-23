Nilüfer Belediyespor yeni sezona hazırlanıyor

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) Vestel Venus Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Nilüfer Belediyespor, 4 set üzerinden oynanması kararlaştırılan maçta, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Nilüfer Belediyespor, Vestel Venus Sultanlar Ligi´nin yeni sezonu için sıkı hazırlanıyor. Nilüfer ekibi hazırlık maçlarına Aydın Büyükşehir Belediyespor ile başladı. İki ekip Bursa´da Cengiz Göllü Voleybol Salonu´unda karşı karşıya geldi.
4 set üzerinden oynanması kararlaştırılan maçın ilk setinde başarılı hücumlarıyla Aydın Büyükşehir Belediyespor etkili oldu ve bu seti 25-14 aldı. Her anı büyük çekişmeye sahne olan ikinci sette ise Nilüfer Belediyepor sahada daha etkili bir görüntü sergileyerek seti 25-22 alıp, durumu 1-1 yaptı.
Üçüncü sette de Nilüferli oyuncular file önü üstünlüğünü ele geçirdi. Mavi yeşil beyazlılar bu seti de 25-16 kazandı ve setlerde 2-1 üstünlüğü ele geçirdi. Son sette ise hücumdaki direncini artıran Aydın Büyükşehir Belediyespor seti 25-21 kazanarak, 2-2`lik eşitliği sağladı.
Karşılaşmada Nilüfer Belediyespor´un yabancı oyuncuları Johnson Willow 14, Sarah Wilhite ve Emily Maglio 12´şer sayı üretti.
Nilüfer Belediyespor sezon öncesi hazırlıkları kapsamında 25 Ağustos Salı günü yine Aydın Büyükşehir Belediyepor ile Cengiz Göllü Spor Salonu´nda, 28-29 Ağustos 2020 tarihlerinde de Galatasaray ile İstanbul Taç Spor Tesisleri´nde 2 karşılaşma oynayacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2020-08-23 15:34:36
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