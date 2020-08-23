Bursa'da 3 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı



Yavuz YILMAZ-Semih ŞAHİN/İNEGÖL, (Bursa) (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesi BursaAnkara yolu Mezitler mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 N 7569 plakalı otomobil ters şeride girince, Sebahattin Cankurt yönetimindeki 34 FM 9026 ve Osman Murat Özbaş'ın kullandığı 16 KHD 36 plakalı otomobillerle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle, otomobillerin içinde bulunan 7 kişi yola savruldu, 3 kişi de araçların içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, olası bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, otomobil içinde sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde 4 kişinin öldüğü tespit edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı 6 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, ölen kişilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürürken, BursaAnkara yolu trafiğe kapatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZSemih ŞAHİN

2020-08-23 22:19:55



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