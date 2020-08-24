6 kişinin kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu

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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA) BURSA´da 6 kişinin, kamyonetin kasasında eşyalarla birlikte tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Görüntülerde, sıkışık vaziyette oturan 6 kişinin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği ve maske takmadığı görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yolcuların seyahatlerine ilişkin yapılan uyarılara rağmen Bursa´daki görüntüler, tedirginlik tepki çekti. Caddede seyir halindeki 10 NE 429 plakalı kamyonetin kasasında, eşyalarla birlikte oturan 6 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sıkışık vaziyette oturan ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken 6 kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler, kamyonet kasasındakilere tepki gösterdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2020-08-24 10:03:26



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