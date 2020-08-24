6 kişinin kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu

Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA) BURSA´da 6 kişinin, kamyonetin kasasında eşyalarla birlikte tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Görüntülerde, sıkışık vaziyette oturan 6 kişinin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği ve maske takmadığı görüldü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yolcuların seyahatlerine ilişkin yapılan uyarılara rağmen Bursa´daki görüntüler, tedirginlik tepki çekti. Caddede seyir halindeki 10 NE 429 plakalı kamyonetin kasasında, eşyalarla birlikte oturan 6 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sıkışık vaziyette oturan ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken 6 kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler, kamyonet kasasındakilere tepki gösterdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2020-08-24 10:03:26
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.