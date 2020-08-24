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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fetih Müzesi Metin Kıratlı’yı byüledi

İHA

Cumhurbaşkanlığı İdarî ve Mâlî İşler Başkanı Metin Kıratlı, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. Kıratlı, dünyanın en etkileyici eserlerinden biri olan Fetih Müzesi'ni şehre kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı tebrik etti.

Fetih Müzesi Metin Kıratlı’yı byüledi

Cumhurbaşkanlığı İdarî ve Mâlî İşler Başkanı Metin Kıratlı, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdi. Kıratlı, dünyanın en etkileyici eserlerinden biri olan Fetih Müzesi’ni şehre kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı tebrik etti.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Cumhurbaşkanlığı İdarî ve Mâlî İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ağırladı. Yeşil bina konseptinde inşa edilen müze hakkında misafirlerine bilgiler veren Başkan Dündar, “Fetih Müzesi, iç içe geçmiş iki ayrı bina olarak inşa edildi. 42 metre açıklığıyla dünyanın en büyük kubbesine oturtmuş olduğumuz 6 ayak ise Bursa’daki metfun 6 padişahı simgeliyor. Panorama 1326 Bursa’da, savaşın yanı sıra Osmanlı’nın bütün dünyada barış ve huzuru hâkim kılma zihniyeti anlatılıyor. Aynı zamanda müzemizin namı, kendine özgü mimarî yapısı ve sanat özellikleriyle Bursa sınırlarını aşıyor. Hizmete açıldığı günden bu yana 121 farklı ülkeden 800 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladık. Burası bir müzenin ötesinde kültür merkezi olarak da faaliyet gösteriyor” dedi.
Müzedeki çiniler hakkında da Kıratlı ve Canbolat’a bilgiler veren Başkan Dündar, daha sonra misafirlerine Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunu gezdirdi. Burada bulunan 16 tabloyu detaylı bir şekilde inceleyen Metin Kıratlı, âdetâ 694 yıl öncesinin Bursa’sına şahitlik ettiklerini söyledi.
Metin Kıratlı ile Bursa Valisi Yakup Canbolat, 3 boyutlu panoramik resmin olduğu kubbe bölümüne çıktıklarında ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kıratlı, Bursa’nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği tarihî buluşma gününü tasvir eden panoramik resme hayranlıkla baktı.

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