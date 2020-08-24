Yaşlı kadının çantasını böyle gasp ettiler Yaşlı kadının elindeki kuyumcu çantasını çalan kapkaççılar yakalandı

Bursa'da sokakta yürüyen yaşlı kadının çantasını çalan kapkaççılar yakalandı. Kapkaç anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta salı günü Emirsultan Mahallesinde meyana geldi. Ferişte Ö., üstünde kuyumcu reklamı olan ve içinde 600 lira parası olan çantasıyla yürümeye başladı. Yaşlı kadını tenha bir sokakta fark eden 2 gaspçı, çantayı çalmak için harekete geçti. Yaşlı kadının yanına yaklaşan iki kapkaççı daha sonra hızla bölgeden kaçtı. Kapkaççılara kimliğini bari verin diye seslenen yaşlı kadını dinlemeyen kapkaççılar çantayı alarak kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler kaçan kapkaççıları yakalamak için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede yapılan incelemelerde şüphelilerin 17 yaşındaki S.Y. ve 16 yaşındaki Y.Ç. olduğu belirlendi. 2 genci yakalamak için harekete geçen ekipler, S.Y. ve Y.Ç'yi yakaladı.

Kapkaç anı güvenlik kamerasında

Sokakta yürürken kapkaca uğrayan yaşlı kadın ne olduğunu anlamazken o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sağlık maskeli kapkaççıların çantayı alıp hızla kaçtıkları görülüyor.

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