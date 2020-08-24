Annesini uykuda bıçaklayıp, koynundaki 600 lirayı alıp kayıplara karıştı

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Bursa'da 60 ayrı suçtan sabıkası bulunan genç, annesini uyurken bıçaklayıp, koynundaki 600 lirayı alıp kaçtı.

Olay, geçen hafta Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 60 ayrı suçtan sabıkası bulunan P.K, annesi uyuduğu sırada yanına yaklaşarak, koynundaki paraları almaya çalıştı. Annesi paraları vermemek için direnince, elindeki bıçakla annesini yaralayan genç, daha sonra annesinin koynunda bulunan 600 lirayı alarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından şüpheli Gemlik ilçesinde arkadaşının evinde saklanırken yakalandı.

Emniyete getirilen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli P.K. tutuklandı.

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