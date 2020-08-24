Damada gelenek şakası: Kadın mayosu giydirip, kamyonet kasasında yıkadılar

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İlkay ALTAY/ İZNİK,(Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde gelin almaya giden damada gelenek gereği arkadaşları şaka yaptı. Kamyonetin kasasına kadın mayosu giydirerek bindirilen damat, arkadaşları tarafından fırçalarla yıkandı.

Bursa´nın İznik ilçesinde inşaat sektöründe hizmet veren bir firmada çalışan Ramazan Güzel ile kız arkadaşı Kübra Yaman, önceki gün dünyaevine girdi. Düğün öncesinde gelin almaya giden damat Güzel´e, arkadaşları tarafından gelenek gereği yapılan çeşitli şakalar dikkat çekti. Damadın arkadaşları, bir kamyonetin arka kasasını su ile doldurarak havuza çevirdi. Ardından damadın üzerindeki kıyafetleri çıkarıp, kadın mayosu giydirerek suya soktular. Burada fırça ile yıkanan damat, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte ayağındaki paletlerle oyun oynadı.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY

2020-08-24 13:31:11



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