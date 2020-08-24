Cerrahi müdahale olmadan anjiyo imkanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cerrahi müdahale olmadan anjiyo imkanı

İHA

Klasik anjiyoda giriş yerlerinde oluşan kanamaların BT anjiyo cihazı sayesinde önüne geçildiğini belirten Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nurullah Doğan, hastanın koroner BT anjiyonun ardından hemen normal hayatına dönebileceğini belirtti.

Cerrahi müdahale olmadan anjiyo imkanı

Klasik anjiyoda giriş yerlerinde oluşan kanamaların BT anjiyo cihazı sayesinde önüne geçildiğini belirten Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nurullah Doğan, hastanın koroner BT anjiyonun ardından hemen normal hayatına dönebileceğini belirtti.
Bursa’da kalp rahatsızlığı olan hastaların, yeni nesil anjiyo cihazıyla ritim bozukluğu ve kanama ihtimali olmadan 1 saat gibi kısa süre içerisinde koroner BT anjiyo yapıldığını söyleyen Doruk Sağlık Grubu Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nurullah Doğan, "Hasta çok daha erken bir şekilde normal hayatına dönüyor. Hastaneye gelindikten bir saat sonra çekimi tamamlanıyor" dedi.
Kalp krizinin dünyada her yıl yaklaşık 19 milyon insanın hayatını tehdit ettiğini belirten Doç. Dr. Nurullah Doğan, "Kalp damarlarının görüntülenmesi gereken hastalara anjiyo yapılır. Kalp damar hastalıkları, dünyadaki en sık ölüm sebeplerinden biri. Amerika'da her yıl 4 milyon kişi kalp krizi geçiriyor. 500 bini kalp krizi sebebiyle ölüyor. Bunların 200 binden fazlası ani kalp ölümü vakalarını oluşturuyor. Ani kalp ölümü, kalp hastalarının ilk belirti başladıktan bir saat sonra meydana gelen kalp ölümü olarak adlandırılıyor. Bunlar görünüşte sağlıklı insanlar. Herhangi bir şikayeti olmadığını söyleyen insanlar ama insanlar ilk belirtiden sonra kalp krizi geçirip ölüyorlar" diye uyardı.
Kronik rahatsızlığı bulunan hastaların kalp krizi geçirme imkanının yüksek olduğunu belirten Nurullah Doğan, "Sigara içenler, şeker hastaları, yüksek tansiyon hastaları, böbrek yetmezliği, ailede kalp hastalığı olanlar, kilo fazlası olanlar ve stresli hayat tarzını benimseyenler büyük risk taşımaktadır. Bunların kalp krizi geçirme riski normal insanlardan çok daha yüksek. Çünkü Avrupa ülkelerinde kalp krizi geçirme yaşı 6065 iken Türkiye'de bu ortalama 5055 yaş arası. Türkiye'de kalp krizi geçirenlerin maalesef yüzde 20'sinden fazlası genç insanlar. Genç insanlarda kalp krizi görülme oranı hızla artıyor. Özellikle 3540 yaş üzerindeki bu riski taşıyan insanların BT anjiyo ile değerlendirilmesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.
35 yaş üzeri, risk faktörü taşıyan herkesin bir kez koroner BT anjiyo yaptırması gerektiğini belirten Nurullah Doğan sözlerini şöyle tamamladı:
"Kalp damar hastalığı riski olan veya şikayeti olan hastada yapılabilecek tetkikler ya klasik anjiyo ya da koroner BT anjiyo. Gerçekten hastada bir duvar darlığı bulgusu yüksekse normal anjiyo yapmak lazım ama yoksa tespit amacıyla yapılıyorsa BT anjiyo daha avantajlı. Çünkü hasta çok daha erken bir şekilde normal hayatına dönüyor. Hastaneye geldikten bir saat sonra çekimi tamamlanıyor. Bu sayede normal yaşamına devam ediyor. Diğer anjiyoda saatlerce, bazen tam gün hastanede kalması gerekiyor. Hasta geldiği gibi çekim yapılabiliyor. Diğer anjiyonun oluşturduğu kalp ve ritim bozukluğu veya giriş yerlerinde kanama riski oluşmuyor. Hızlı bir şekilde tanı konulup normal yaşamınıza dönebiliyorsunuz. 35 yaş üzeri, erkek, özellikle sigara içen, risk faktörü taşıyan herkesin bir kez koroner BT anjiyo yaptırmasını, kalp krizi öngörülebilirliği açısından öneriyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BOSİAD yönetimi Bursa model fabrikayı ziyaret etti
YEREL HABERLER BOSİAD yönetimi Bursa model fabrikayı ziyaret etti
Yıldırım’da sosyal belediyecilik farkı
YEREL HABERLER Yıldırım’da sosyal belediyecilik farkı
Türkiye’nin dünyaya örnek iyilik hareketi Milletvekili Esgin’den merhamet çınarına destek
YEREL HABERLER Türkiye’nin dünyaya örnek iyilik ...
Caminin çatısından düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Caminin çatısından düşen işçi ağır yaralandı
Lastiği patlayan fırın aracı zeytinliğe uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan fırın aracı zeytinliğe uçtu: 1 ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Damada gelenek şakası: Kadın mayosu giydirip, kamyonet kasasında yıkadılar
YEREL HABERLER Damada gelenek şakası: Kadın mayosu giydirip, ...
TGK 21. Başkanlar Kurulu video konferansta buluştu
YEREL HABERLER TGK 21. Başkanlar Kurulu video konferansta buluştu
14 yaşındaki Zeynep, yine evden kaçtı
YEREL HABERLER 14 yaşındaki Zeynep, yine evden kaçtı
Kameradaki kapkaç şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Kameradaki kapkaç şüphelileri yakalandı
Damada Çin işkencesi Damada mayo ve palet giydirip, kamyonet kasasında yıkadılar
YEREL HABERLER Damada Çin işkencesi Damada mayo ve palet giydirip, ...
Hasköy Göleti'nde binlerce balık ölüsü kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Hasköy Göleti'nde binlerce balık ölüsü kıyıya vurdu
Mudanya Kitap Günleri 22 bin 760 okuru ağırladı
YEREL HABERLER Mudanya Kitap Günleri 22 bin 760 okuru ağırladı
İşte Bursaspor'un borcu ve transfer tahtasının kapalı olmasının gerekçeleri
YEREL HABERLER İşte Bursaspor'un borcu ve transfer tahtasının kapalı ...
Saç tokasıyla kapısını açtıkları otomobili çalan sevgililer yakalandı
YEREL HABERLER Saç tokasıyla kapısını açtıkları otomobili çalan ...
Bursa´da düğünlere katılan 42 kişide koronavirüs çıktı
YEREL HABERLER Bursa´da düğünlere katılan 42 kişide koronavirüs ...
Annesini uykuda bıçaklayıp, koynundaki 600 lirayı alıp kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Annesini uykuda bıçaklayıp, koynundaki 600 lirayı ...
Yaşlı kadının çantasını böyle gasp ettiler Yaşlı kadının elindeki kuyumcu çantasını çalan kapkaççılar yakalandı
YEREL HABERLER Yaşlı kadının çantasını böyle gasp ettiler Yaşlı ...
Fetih Müzesi Metin Kıratlı’yı byüledi
YEREL HABERLER Fetih Müzesi Metin Kıratlı’yı byüledi
Bursa’da üç düğünde 42 kişi koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Bursa’da üç düğünde 42 kişi koronavirüse yakalandı
Sevgilisi itti, o düz kontak yaptı, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı Bursa’da güpegündüz araç hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Sevgilisi itti, o düz kontak yaptı, o anlar güvenlik ...
Bursa'da çevre felaketi... Binlerce balık telef oldu Su seviyesi ve oksijen miktarının azalması balık ölümlerini beraberinde getirdi
YEREL HABERLER Bursa'da çevre felaketi... Binlerce balık telef ...
İntihara kalkışan genç kadın, çocukken tecavüze uğradığını iddia etti İntihara kalkışan kadını polis ikna etti
YEREL HABERLER İntihara kalkışan genç kadın, çocukken tecavüze ...
Osmangazi’nin sokakları sanatla renklendi
YEREL HABERLER Osmangazi’nin sokakları sanatla renklendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X