Türkiye’nin dünyaya örnek iyilik hareketi Milletvekili Esgin’den merhamet çınarına destek

'Her yaşımıza şahidiz'

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Türk Kızılay Karacabey Temsilcisi Ahmet Kırmızı ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ve ziyaret etti.

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ve Türk Kızılay Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Numan Çakır’la birlikte Türk Kızılay Karacabey Temsilcisi Ahmet Kırmızı’yı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Burada Türk Kızılay’ın tüm şubeleri ve temsilcilikleri ile üstlendikleri iyilik hareketini güçlendirmek adına önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Mustafa Esgin, Türkiye genelinde olduğu gibi tüm dünyada mazlumlara umut olan Türk Kızılay’a destek olmak maksadıyla her türlü işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Mustafa Esgin ve Davut Gürkan daha sonra Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Ali Özkan sözlerine ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Başkan Özkan, Türk Kızılay Bursa Şubesi ve Karacabey Temsilciliği’nin çalışmalarını yakından ve takdirle takip ettiğini belirterek, Türkiye’nin 152 yıldır sürdürdüğü yardım faaliyetleri ile dünyaya örnek olan kurumlarından biri olan Türk Kızılay’a yapılacak her türlü yardım ve desteğin ihtiyaç sahiplerine umut olduğunu belirterek, bu yolda ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ise destekleri ile Türk Kızılay’ın iyilik hareketini büyüten tüm bağışçı ve gönüllülere teşekkür ederek, hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasındaki köprüyü en doğru şekilde kurabilmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

