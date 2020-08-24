Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

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Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA'da narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2´si tutuklandı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda M.Ş., E.U.K. ve A.K. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda 500 gram esrar, çok sayıda Hint keneviri, 400 gram toz esrar, bir miktar satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ş. ve U.E.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-08-24 15:51:46



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