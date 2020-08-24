Bursa'da 4 kişinin öldüğü zincirleme kazaya yol açan sürücü tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da 4 kişinin öldüğü zincirleme kazaya yol açan sürücü tutuklandı

DHA

Bursa'da 4 kişinin öldüğü zincirleme kazaya yol açan sürücü tutuklandı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde dün meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Osman Murat Özbaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralılar taburcu olurken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri memleketlerine gönderilecek.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara yolu Mezitler mevkiinde meydana geldi. Osman Murat Özbaş (40) yönetimindeki 16 KHD 36 plakalı otomobil, şerit değiştirdiği sırada aynı yöne giden Ali Dalçık (42) yönetimindeki 06 N 7569 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 06 N 7569 plakalı otomobil karşı yöne geçip, Sebahattin Cankurt (60) yönetimindeki 34 FM 9026 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle, otomobillerin içinde bulunan 6 kişi yola savruldu, 3 kişi de araçların içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma, olası bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, otomobil içinde sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada hurdaya dönen otomobiller çekiciyle yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat kapalı olan Bursa-Ankara yolu kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.
4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada, sürücülerden Ali Dalçık, eşi Aysel Öztürk Dalçık ile Ali Dalçık'ın kardeşi Emine Abinik (44) ve 34 FM 9026 plakalı otomobilde yolcu olan İbrahim Cankurt (30) hayatını kaybetti. İbrahim Cankurt'un Antalya Başsavcısının yeğeni olduğu belirlendi. Ayrıca Cankurt'un dün doğum günü olduğu ortaya çıktı.
YARALILAR TABURCU EDİLDİ
Sebahattin Cankurt'un otomobilindeki aynı aileden, Kadriye Cankurt (63), Reyhan Cankurt (35), Semanur Cankurt (19) ve 16 KHD 36 plakalı otomobilin sürücüsü Osman Murat Özbaş ve yanındaki Saire Özçiftçi (36) yaralandı. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu.
CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLECEK
Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İşlemleri tamamlanan Ali Dalçık, eşi Aysel Öztürk Dalçık ve beraberindeki Emine Abinik'in cenazeleri memleketleri Çankırı'ya, İbrahim Cankurt'un cenazesi ise Antalya'ya gönderilecek.
TUTUKLANDI
Tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan 16 KHD 36 plakalı otomobilin sürücüsü Osman Murat Özbaş, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından sabah saatlerinde, kazaya neden olduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Osman Murat Özbaş, 'taksirle birden fazla ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-08-24 16:21:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın Veysel Karani Mahallesi'nde plastik ve kağıt atıkların bulunduğu geri dönüşüm deposunda yangın çıktı, dumanlar şehrin bir çok noktasından görülüyor
YEREL HABERLER Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın Veysel ...
Temiz ve tükenmez enerji kaynağı güneş, dünyada kömürün yerini alıyor ges’ler dünyaya temiz bri gelecek vaat ediyor
YEREL HABERLER Temiz ve tükenmez enerji kaynağı güneş, dünyada ...
Yol kenarındaki kavga kamerada
YEREL HABERLER Yol kenarındaki kavga kamerada
Ata tohumları toprakla buluştu
YEREL HABERLER Ata tohumları toprakla buluştu
Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Kahraman bekçi intiharı böyle engelledi
YEREL HABERLER Kahraman bekçi intiharı böyle engelledi
BOSİAD yönetimi Bursa model fabrikayı ziyaret etti
YEREL HABERLER BOSİAD yönetimi Bursa model fabrikayı ziyaret etti
Yıldırım’da sosyal belediyecilik farkı
YEREL HABERLER Yıldırım’da sosyal belediyecilik farkı
Türkiye’nin dünyaya örnek iyilik hareketi Milletvekili Esgin’den merhamet çınarına destek
YEREL HABERLER Türkiye’nin dünyaya örnek iyilik ...
Caminin çatısından düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Caminin çatısından düşen işçi ağır yaralandı
Lastiği patlayan fırın aracı zeytinliğe uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan fırın aracı zeytinliğe uçtu: 1 ...
Cerrahi müdahale olmadan anjiyo imkanı
YEREL HABERLER Cerrahi müdahale olmadan anjiyo imkanı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Damada gelenek şakası: Kadın mayosu giydirip, kamyonet kasasında yıkadılar
YEREL HABERLER Damada gelenek şakası: Kadın mayosu giydirip, ...
TGK 21. Başkanlar Kurulu video konferansta buluştu
YEREL HABERLER TGK 21. Başkanlar Kurulu video konferansta buluştu
14 yaşındaki Zeynep, yine evden kaçtı
YEREL HABERLER 14 yaşındaki Zeynep, yine evden kaçtı
Kameradaki kapkaç şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Kameradaki kapkaç şüphelileri yakalandı
Damada Çin işkencesi Damada mayo ve palet giydirip, kamyonet kasasında yıkadılar
YEREL HABERLER Damada Çin işkencesi Damada mayo ve palet giydirip, ...
Hasköy Göleti'nde binlerce balık ölüsü kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Hasköy Göleti'nde binlerce balık ölüsü kıyıya vurdu
Mudanya Kitap Günleri 22 bin 760 okuru ağırladı
YEREL HABERLER Mudanya Kitap Günleri 22 bin 760 okuru ağırladı
İşte Bursaspor'un borcu ve transfer tahtasının kapalı olmasının gerekçeleri
YEREL HABERLER İşte Bursaspor'un borcu ve transfer tahtasının kapalı ...
Saç tokasıyla kapısını açtıkları otomobili çalan sevgililer yakalandı
YEREL HABERLER Saç tokasıyla kapısını açtıkları otomobili çalan ...
Bursa´da düğünlere katılan 42 kişide koronavirüs çıktı
YEREL HABERLER Bursa´da düğünlere katılan 42 kişide koronavirüs ...
Annesini uykuda bıçaklayıp, koynundaki 600 lirayı alıp kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Annesini uykuda bıçaklayıp, koynundaki 600 lirayı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X