Hurdacıda başlayan yangın plastik atık alanına sıçradı (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'da plastik atıkların atıldığı alanda saat 16.30 sıralarında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucunda çevredeki ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Alevlerden etkilenen noktalarda itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2020-08-24 17:44:29
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