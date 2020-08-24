14 yaşındaki Zeynep, yine evden kaçtı (2)

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ARKADAŞLARIYLA GEZERKEN BULUNDU

Bursa´nın İnegöl ilçesinde daha önce evinden ayrılan ve polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edilen 14 yaşındaki Zeynep Ak, 1,5 ay sonra yeniden ortadan kayboldu. Zeynep'i bulmak için arama başlatan polis, Zeynep'i Sinanbey Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde arkadaşlarıyla gezerken buldu. Zeynep, polis ekiplerince ailesinin yanına götürüldü. Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-FOTOĞAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-24 19:57:56



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