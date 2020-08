Yuvadan düşen leyleği uçana kadar elleriyle besledi Her gün yavru leyleğin yanına gitti, ölmesin diye elleriyle besleyip hayatını kurtardı

'Her yaşımıza şahidiz'

Bursalı hayvansever, yuvadan düşen yavru leyleği her gün elleriyle besledi. Gücünü toplayan yavru leylek sonunda uçmayı başardı.

Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar'da yavru bir leylek yuvasından düştü. Leyleğin düştüğünü gören köylüler, hayvanları kurtarıp tekrar tabiata salan Youtuber İbrahim Sargın'a haber verdi. Yuvadan düşen yavru leyleğin yanına gelen Sangın, leyleğin uçamadığını gördü. İbrahim Sargın, leyleğin düştüğü yere her gün gelip, yavru leyleği elleriyle uçana kadar besledi.

Yaptığı örnek davranışıyla herkesin takdirini kazanan İbrahim Sargın, "Leyleğin yuvadan düştüğü ihbarı geldi. Hemen bölgeye hareket ettim. Yavru leyleğin yuvadan düştüğünü gördüm. Uçamıyordu, karnı da açtı. Her gün gelip onu burada besledim. Dördüncü günün sonunda uçmayı başardı" dedi.

