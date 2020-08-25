Bursalıların 'tedbirsiz düğün' endişesi (2)

KORONAVİRÜSE RAĞMEN DANSÖZLÜ BEKARLIĞA VEDA
Bursa´nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi´nde düzenlenen, dansözlü bekarlığa veda partisinde, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadı. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan davetlilerin dansözle oynadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan eğlenceden görüntüler, tepki topladı. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2020-08-25 11:07:43
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