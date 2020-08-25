Yalova'da hırsızlık yapan zanlı Bursa'da parkta yakalandı

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Yalova'da evden hırsızlık yapan bir kişi, Bursa'da Güven Timleri tarafından yakalandı.

Olay, 23 Haziran günü Yalova'da bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden hırsızlık yapan Erdem S. Bursa'ya geldi. Yalova'da bir evden 2 bin 300 dolar çalan zanlı, Bursa'da parkta gezerken yakalandı. Erdem S. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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