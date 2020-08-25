Bursa polisinin denetimleri meyve vermeye başladı Aranan 3 kişi yakalandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde aranan 3 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın, Bursa'nın huzur ve asayişi için arttırdığı denetimler meyvesini vermeye başladı. Denetimlerde, 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve hırsızlık suçundan aranan Celal A. Yıldırım Karapınar Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. 6 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hırsızlık suçundan aranan Abdülbaki A. Osmangazi İlçesi Emek Adnan Menderes Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Son olarak denetimler sırasında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve yağma suçundan aranan Ömer B.'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.