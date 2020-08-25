Bursa polisinin denetimleri meyve vermeye başladı Aranan 3 kişi yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde aranan 3 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın, Bursa'nın huzur ve asayişi için arttırdığı denetimler meyvesini vermeye başladı. Denetimlerde, 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve hırsızlık suçundan aranan Celal A. Yıldırım Karapınar Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. 6 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hırsızlık suçundan aranan Abdülbaki A. Osmangazi İlçesi Emek Adnan Menderes Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Son olarak denetimler sırasında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve yağma suçundan aranan Ömer B.'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.