Yurt dışında iş vaadiyle dolandıran şüpheli tutuklandı



Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, sahte kimlikle, çok sayıda kişiyi, yurt dışında iş vaadiyle dolandırdığı saptanan Ersin K., polis tarafından yakalandı Yankesicilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi 86 suçtan kaydı ile 35 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Ersin K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Ersin K., ele geçirdiği S.A. isimli kişiye ait kimliği kullanarak, çok sayıda kişiyi yurt dışına gönderme vaadiyle dolandırdı. Şikayetler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ersin K.'yı takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından operasyon için harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi dün Atatürk Caddesi üzerinde yakalayarak, gözaltına aldı.

Yankesicilik, dolandırıcılık, hırsızlık gibi 86 ayrı suçtan kaydı ile hakkında 35 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Ersin K., sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2020-08-25 11:36:09



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