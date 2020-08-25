Yalova'da hırsızlık yaptı, Bursa'da yakalandı

Derya EVREN/BURSA, (DHA)YALOVA´da girdiği evden 2 bin 300 dolar çalan Erdem S., Bursa´da parkta otururken yakalandı. Gözaltına alınan Erdem S., Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yalova´da 23 Haziran´da T.K. isimli kişi, evine hırsız girdiğini ve 2 bin 300 dolar parasının çalındığı yönünde polise ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren Yalova polisi, hırsızın kimliğinin Erdem S. olduğunu belirledi. Yalova´da yapılan aramalarda yakalanamayan Erdem S. için Bursa polisi de çalışma başlattı. Dün, Bursa´da merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çırpan Parkı´nda kimlik kontrolü yapan ekipler, inceleme yaptığı kişinin Erdem S. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Erdem S., polis merkezine götürülürken, Bursa´daki işlemlerinin ardından Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2020-08-25 11:38:57
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