Yalova'da hırsızlık yaptı, Bursa'da yakalandı



Derya EVREN/BURSA, (DHA)YALOVA´da girdiği evden 2 bin 300 dolar çalan Erdem S., Bursa´da parkta otururken yakalandı. Gözaltına alınan Erdem S., Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yalova´da 23 Haziran´da T.K. isimli kişi, evine hırsız girdiğini ve 2 bin 300 dolar parasının çalındığı yönünde polise ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren Yalova polisi, hırsızın kimliğinin Erdem S. olduğunu belirledi. Yalova´da yapılan aramalarda yakalanamayan Erdem S. için Bursa polisi de çalışma başlattı. Dün, Bursa´da merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çırpan Parkı´nda kimlik kontrolü yapan ekipler, inceleme yaptığı kişinin Erdem S. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Erdem S., polis merkezine götürülürken, Bursa´daki işlemlerinin ardından Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-08-25 11:38:57



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