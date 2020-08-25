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Ömür Gedik: Kurallara uyulmayan yerde sahneye çıkmam

DHA

Ömür Gedik: Kurallara uyulmayan yerde sahneye çıkmam


Gürkan DURAL/ BURSA,(DHA)ŞARKICI Ömür Gedik, pandemi süreci kapsamında koronavirüs tedbirlerine uyulmayan bir mekanda asla sahne almayacağını söyledi. Sağlığın her şeyden önce geldiğini ifade eden Gedik, "Çünkü benim sağlığım, izleyicimin sağlığı çok önemli, çıktığım yerde bir kişinin başına dikkatsizlik ve umursamazlık yüzünden bir şey gelirse, bu benim de sorumluluğumdur" dedi.
Şarkıcı ve yazar Ömür Gedik, 90´lı yılların önde gelen seslerinden Tayfun ile birlikte Bursa´da sahne aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemlerin alındığı gecede Gedik, dillerde yer edinmiş şarkıları, özgün yorumuyla seslendirdi. İkili, birlikte düet de yaparken, mekandaki Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.
'YENİ NORMALİMİZDE BİRAZ DAHA MESAFELİ EĞLENME VAR'
Konser öncesinde açıklamalarda bulunan Gedik, pandemi sürecinin müzik dünyasına etkisine değindi. Her şeyden önce sağlığın geldiğini vurgulayan Gedik, "Önce sağlığa dikkat etmemiz gerekiyor. Mesafenin korunduğu konserlerin devam etmesi herkes için olduğu kadar, sektör adına da güzel ancak iş yapacağız diye de sağlığı tehlikeye atmamalıyız. Tabii ki seyircilerimizi, izleyicilerimizle göz göze gelmeyi, birlikte şarkılar söylemeyi çok özlüyoruz. Bunun keyfi başka. Yeni normalimizde biraz daha mesafeli eğlenme var. Hatta yurt dışındaki konserleri de takip ediyorum. Konser verecek sanatçılara, eskisi gibi çok fazla hareketli ve insanları çok yakınlaştıran, coşturan şarkılar yerine, daha akustik, daha sakin bir repertuvar seçin diyorlar. Dünya müziği de pandemi döneminde biraz oraya gidiyor. Biz de daha sakin şarkıları artırarak devam ediyoruz" dedi.
'PANDEMİ SÜRECİNDE YEMEK YAPMAYI ÖĞRENDİM'
6-7 aydır evde kalmaya özen göstererek yaşadığını belirten Gedik, "Bir motivasyon korona grubumuz var. Bu dönemde biraz daha sanal ortamdaki arkadaşlıklara, dostluklara sarılmaya başladık. Oradaki motivasyonla hayatımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Günlerimi telefon üzerinden haberleşerek geçiriyorum, eskisi gibi kalabalık toplanmalar, gezmeler, tozmalar yok hayatımda" diye konuştu. Renkli olmayı ve hayatına renk katmayı sevdiğini dile getiren sanatçı, pandemi nedeniyle hayatında birtakım değişiklikler yaşadığını da söyledi. Gedik, "Pandemi sürecinde yemek yapmayı öğrendim. Saçımı da kendim boyuyorum. Böyle bir döneme girdim. Çok güzel ıspanak yapıyorum, herkes çok sevmez ama yumurtalı ıspanak yapıyorum, bunun dışında diğer yemekleri de yapıyorum. Böyle devam ediyor. Yeni şarkılar da yazdık, herkesin biriktirdiği, kendi içine döndüğü bir dönem oldu" ifadelerini kullandı.
'HAYVAN HAKLARI KONUSUNDA BİR MÜJDE BEKLİYORUZ'
Aynı zamanda hayvan hakları savunucusu olan ve 12 yıldır HAÇİKO Derneği´nin kurucu başkanlığını yapan Gedik, son dönemlerde artan hayvanlara ve kadınlara şiddet konusuna da değindi. Gedik, "Tarihe baktığımızda hayvana şiddete karşı çalışanlar, aynı zamanda kadına şiddete, köleliğe karşı da çalışmışlar. Hakları yenen, zulmedilen, zayıf görülerek bu şekilde haksızlığa uğrayan herkesin, her canlının yanında olmak, hayatımın amaçlarından bir tanesi. Buna kadınlar, hayvanlar kadar bitkiler, yakılan ormanlar da dahil. Özellikle hayvan hakları konusunda yeterli cezalar verilmiyor, bu konuda da bir müjde bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
'SEKTÖRÜ AYAKTA TUTMAMIZ İÇİN KURALLARA UYMAMIZ GEREKİYOR'
Pandemi sürecinde devam eden konserler ve kurallara uyulması ile ilgili de görüşlerini paylaşan Gedik, "Müzik sektörünün yeniden canlanması için sektördeki arkadaşların, organizatörlerin, mekan sahiplerinin mutlaka kurallara uyarak bu işi yapması gerekiyor. Herkes kurallara uyuyor ama bir kişi uymadığı zaman maalesef haberlere onlar çıkıyor, gündem oluyor. O zaman da `Eğlence sektörü böyle eğleniyor´ diyorlar. Baktığınızda kurunun yanında yaş da yanıyor. Bu nedenle hepimizin dikkat etmesi lazım. Sektörü ayakta tutmamız için kurallara uymamız gerekiyor. O yüzden maskeyi sürekli yanımda taşıyorum, gittiğim yerlerde masa aralıklarının belli mesafelerde olmasına özen gösteriyorum. Önce bunları konuşup, sahne alıyorum. Sahnelerimde çok dikkat ediyorum " dedi.
KONSERDE EVLİLİK SÜRPRİZİ
Gedik ayrıca, pandemi sürecinde 80 sanatçının katılımıyla online olarak bir müzik festivali yaptıklarını, buradan elde edilen gelirlerle de eylül ortasından itibaren pandemi sürecinde zorluk yaşayan müzisyenlere yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi. Öte yandan konserde, evlilik sürprizi de yaşandı. Sanatçı Tayfun, konser esnasında kız arkadaşını sahneye çağırarak evlilik teklifinde bulundu. `Evet´ yanıtını alan Tayfun ve kız arkadaşını, Ömür Gedik sahnede tebrik etti.DHA-Magazin Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-08-25 12:15:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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