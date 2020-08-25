Komşusunu bıçaklayan sanığa, 'akli dengesi yerinde' raporu



Halil ÖZÇOBAN/ BURSA(DHA)BURSA'nın Yıldırım ilçesinde görme engelli komşusunu bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanığın, cezai ehliyetinin tam olduğu belirlenirken, tahliye talebi reddedilerek, tutukluk haline devam kararı çıktı.

Olay, 3 Ocak 2019 tarihinde merkez Yıldırım ilçesi, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Selime Kul (54), evin penceresinden, ekmek getiren görme engelli eşi Hüsamettin Kul'a (59) sepeti sarkıttı. Elindeki ekmeği sepete koyan 5 çocuk babası Kul, yoldan geçen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen komşusu Emirhan Morçiçek'in (25) saldırısına uğradı. Morçiçek, üzerinde taşıdığı bıçağı Kul'un başına sapladı. Eşinin gözü önünde yaralanan Kul, başına saplanan bıçakla birlikte komşuları tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Emirhan Morçiçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hüsamettin Kul ise tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Emirhan Morçiçek'in ifadesi, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Olayda yaralanan Hüsamettin Kul ve eşi ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

CEZAİ EHLİYETİNİN TAM OLDUĞU BELİRLENDİ

Mahkeme başkanı, sanığa ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun kendilerine ulaştığını, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirlendiğini ifade etti. Sanık Emirhan Morçiçek ise savunmasında, yaklaşık 8 ay tedavi gördüğü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden kendisine cezai ehliyeti olmadığı yönünde rapor verildiğini söyledi. Sanık, Adli Tıp Kurumu'nda ise 3 dakika muayene edildiğini öne sürerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına ve Hüsamettin Kul'un yaralanmasına ilişkin istenen raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2020-08-25 13:31:56



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