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Kişi başı bir metrekare yeşil alan Yılmaz: “658 bin nüfuslu yıldırım’a 658 bin metrekare yeni yeşil alan kazandıracağız”

İHA

Kişi başı bir metrekare yeşil alan Yılmaz: “658 bin nüfuslu yıldırım’a 658 bin metrekare yeni yeşil alan kazandıracağız”

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ak Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç’ü konuk etti.
Ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Birçok çalışmayı Ankara’yla beraber yürütüyoruz. Yıldırım hem tarihî kimliğiyle hem de doğal güzellikleriyle, yeşillikleriyle öne çıkmış bir ilçemiz. Diğer yandan ise çarpık kentleşmenin yoğun olduğu bir ilçemiz. Dolayısıyla çözülmesi gereken de birçok meselesi var. Siz kıymetli milletvekillerimizin desteğiyle imar kanununda bir değişiklik gerçekleştirmiştik. Bu doğrultuda da bizler imar planı ve uygulamalarımızın bir daha sekteye uğramaması, bozulmaması adına da çalışmalarımızı başlattık. Sizlerin de desteği ile çıkan bu imar kanunu hakikaten önümüzü ciddi anlamda açtı. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yıldırım Belediyesi olarak bir yandan imar çalışmaları gerçekleştirirken diğer yandan da ilçe sakinlerinin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak projelere ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Bizler 2020 yılını bu minvalde ‘Fen İşleri Yılı’ ilan ettik. 658 bin nüfuslu Yıldırım ilçemize 658 bin metrekare yeni yeşil alan kazandıracağız. Biten, çalışmaları devam eden ve proje aşamasında olan parklarımız var. İnşallah dönem sonuna kadar Büyükşehir Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yapacağı millet bahçesi ile beraber yeşil alan miktarımızı kişi başı bir metrekare arttırmış olacağız. Bu da şehrimizin Yeşil Bursa kimliğine yeniden kavuşması adına ve hemşehrilerimizin nefes alacakları ortamların oluşması adına önemli bir çalışma. Şehrimizin her noktasında vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak, sıkıntılarını giderecek çalışmaları yürütüyoruz” şeklinde konuştu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdikten sonra yaz döneminde belediye başkanlarını sık sık ziyaret ettiklerini belirten AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ise, “Bu ziyaretler vesilesiyle başkanlarımızın yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler alıyoruz. Yıldırım ilçesi nüfusu itibariyle merkezdeki en büyük ilçelerimizin başında geliyor. Yıldırım, spor alanlarıyla, parklarıyla, pazar alanlarıyla, sosyal ve kültürel alanlarıyla muazzam bir ilçe ve bu ilçeyi güzelleştirmek, daha ileriye götürmek için çalışan bir belediye başkanımız var. Teşkilatıyla, vatandaşıyla, belediye personeliyle uyumlu bir şekilde hareket ediyor. Bu da başarısına yansıyor. Ben gönülden inanıyorum ki bundan sonra da başlayan ve devam eden projelerle Yıldırım’ın çehresi daha da güzelleşecek. Tarihin, doğanın, turizmin, kültürün, maneviyatın şehri Yıldırım ilçemiz yarınlara daha emin adımlarla ilerleyecek. Vatandaşımız da belediye başkanımızı yakından izlesinler, takip etsinler, önerilerini sunsunlar. Çünkü başkanımız Yıldırımlıların talep ve önerilerine muazzam bir şekilde önem veriyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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