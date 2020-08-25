Otobüs tenteye çarptı; içeri giren 3 metrelik demir, yolcuları teğet geçti

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Derya EVREN/BURSA, (DHA) BURSA´da, sürücüsünün park halindeki TIR´ı geçmek için direksiyonunu sola kırdığı yolcu otobüsü, iş yerinin tentesine çarptı. Tentenin 3 metre uzunluğundaki demiri ise otobüs camını kırarak, içeri girdi. Demirin 3 yolcuyu teğet geçtiği anlar, otobüs kamerasına yansıdı.

Kaza, dün merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Tahir T., yönetimindeki 16 TAT 82 plakalı özel halk otobüsünün direksiyonunu, park halindeki TIR´ı geçmek için sola kırdı. Bu manevrada kontrolden çıkan otobüs, iş yerinin tentesine çarptı. Tentenin 3 metre uzunluğundaki demiri ise otobüs camını kırarak, içeri girdi. Demir çubuk, otobüsteki 3 yolcuyu teğet geçti. Kazada yaralanan olmazken, bu anlar, otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-08-25 14:02:32



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