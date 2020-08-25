Atıcılar’dan 4 madalya

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Büyükşehir Belediyespor Kulübü atıcılık branşı sporcuları, Konya’da düzenlenen Trap Zafer Kupası’nda 4 madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Trap Zafer Kupası, 2123 Ağustos tarihlerinde Konya’da yapıldı. Saraçoğlu Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen ve 20 ilden 68 sporcunun katıldığı yarışlarda Büyükşehir Belediyespor; Genç Kadınlar’da İrem Doğançay’la birincilik, Öykü Su Başaran’la üçüncülük, Büyük Kadınlar’da Nihan Gürer’le birincilik, Dilara Kızılsu’yla da ikincilik madalyası aldı. Ferdi yarışların ardından düzenlenen ‘iller arası’ takım yarışlarında ise Alp Kızılsu ve Furkan Tahralı’nın yer aldığı Bursa takımı, birincilik kürsüsüne çıktı.

2 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük madalyası ile 1 kupa kazanan Bursa Büyükşehir’li sporcular, turnuvanın en başarılı takımları arasında yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.