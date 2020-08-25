Mudanya Belediyesi'nden ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

Son yıllarda giderek artan psikolojik ve aile içi sorunların atlatılması, bu sorunlara çözüm odaklı yaklaşılması konusunda bireyleri desteklemeyi amaçlayan Mudanya Belediyesi, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Zeytin Dalı ve Uğur Böceği projeleriyle eğitimden sağlığa, kişisel bakımdan gıda ve yakacak yardımlarına, hasta nakil hizmetlerinden anne ve bebek sağlığına kadar ihtiyacı olan herkesin yanında yer alan Mudanya Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde uzman psikolog bulunduran Mudanya Belediyesi, ücretsiz psikolojik destek hizmeti vermeye başladı. Mudanya Belediyesi, son yıllarda giderek artan psikolojik sorunların ve aile içi sorunların atlatılması, bu sorunlara çözüm odaklı yaklaşılması konusunda aileleri desteklemeyi amaçlıyor.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Belediyemizin psikolojik danışmanlık biriminde doğum öncesi ve bebeklik döneminden itibaren çocukların gelişim aşamaları değerlendirilebilecek. Bebek ve çocuklar için hazırlanan gelişim gözlem formları doğrultusunda bireysel çalışmalar planlanacak. Çocuğun büyüme sürecinde yaşadığı krizleri bir soruna değil fırsata dönüştürmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda yetişkinler için de hayatın akışında ortaya çıkabilecek problemlerle baş etmekte zorluk yaşayan kişilere destek vermeyi hedefliyoruz. Sağlıklı birey kavramı, bedenen ve ruhen sağlıklı olmak anlamını taşıyor. Daha mutlu daha huzurlu bir kent için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Aile ve çocukergen danışmanlığı hizmeti almak isteyenler, 544 16 20 numaralı hattan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Psikolog Özge Öztürk’e danışabilecekler.

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