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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güzellik sektöründe mesleki yeterlilik beklentisi

İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından farklı mesleklerde bireysel seviyenin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan mesleki yeterlilik düzenlemeleri, güzellik sektörü temsilcilerini de farklı beklentiler içerisine taşıdı.

Güzellik sektöründe mesleki yeterlilik beklentisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından farklı mesleklerde bireysel seviyenin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan mesleki yeterlilik düzenlemeleri, güzellik sektörü temsilcilerini de farklı beklentiler içerisine taşıdı.
Çok sayıda sektörde mesleki deneyim ve tecrübenin arttırılması amacıyla Bakanlık tarafından uygulamaya sokulan mesleki yeterlilik belgesi Türkiye’nin en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan güzellik sektörü temsilcilerinin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Türkiye’de yıllık 1,5 milyar Dolarlık bir ciroya ulaştıklarını kaydeden Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği (BESDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çifçi, mesleki yeterlilik konusunda sektör temsilcilerinin de doğru ve yeterli bilgiye sahip olmadıklarını vurguladı. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve TÜRKAK’ın bu alanda farklı sektörler için belgelendirme çalışmaları yürüttüğünü belirten Gülin Çifçi, güzellik sektöründe de mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale gelmesinin beklendiğini söyledi.
Yanlış yöndirmelere dikkat
Belge, kapsamı ve sınav yöntemleri konusunda her kafadan bir ses çıktığına işaret eden BESDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çifçi; “Güzellik sektörü için mesleki yeterlilik belgesi şuan için zorunlu değil. Ancak bazı kurumlar belge almanın zorunlu olduğunu söyleyerek sektör çalışanlarını belge almaya zorluyor. Bu tamamen art niyetli bir yönlendirmedir. Doğru değildir. Elbette sektörümüzdeki personelin daha kalifiye olması, kendisini geliştirmesi ve uzmanlığını bu belge ile ispat etmesi hepimizin temel arzusudur. Ancak zorunlu olmadığı halde belgenin aldırılmaya çalışılması da etik değildir” diye konuştu.
"Mesleki standart sektörü geliştirecek"
Gülin Çifçi, güzellik sektöründe hizmet veren kurumlar için mesleki yeterlilik belgesi almanın, hatta personeline de aldırmasının çok daha doğru bir iş olacağını belirtti. Çifçi; “Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan mesleki yeterlilik belgesi alan işletme sahipleri, çalışanlarına da bu belgeyi aldırdığı takdirde ciddi devlet destekleri alabiliyor. Bu çok önemli ve destek verici bir uygulama. Devletimiz mesleki yeterlilik konusunda bir standart oluşturmaya çalışıyor. Güzellik sektörü de oluşturulacak bu standartlar sayesinde olumlu kazanımlar sağlayacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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