Bursaspor'da Onur Atasayar ihtar çekti



Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Bursaspor´un savunma oyuncusu Onur Atasayar, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübe ihtar çekti.

Mali açıdan zor günler geçiren Bursaspor Kulübü´nde borç 492 milyon 291 bin 586 TL´ye ulaşırken aynı zamanda oyunculara ilişkin ödemelerde de güçlük yaşanıyor.

Yeşil beyazlıların savunma oyuncusu Onur Atasayar´ın alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübe ihtar çektiği öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncunun, bu nedenle takımdan ayrılması bekleniyor. 2016/17 sezonunun devre arasındaki transfer döneminde takıma dahil olan genç oyuncu, Bursaspor formasıyla 39 maça çıkarken 2'şer gol ve asist kaydetti.

Öte yandan takımdan ayrılması beklenen bir diğer isim Kerem Can Akyüz´ün de TFF 1´inci Lig´in yeni takımlarından Yılport Samsunspor ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezonki kadrosundan önemli ölçüde oyuncularını kaybeden Bursa temsilcisinde; kaleci Çağlar Şahin Akbaba, Gaziantep FK´ya, savunmacı Anıl Karaer ise Adana Demirspor´a transfer olmuştu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-08-25 16:58:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.