Komşusunu öldürmekten yargılanan sanığa ilk duruşmada tahliye



Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA´nın Osmangazi ilçesinde, tartıştığı komşusunu döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Vahit Tavşanlı (48), ilk duruşmada tahliye edildi.

Olay, 23 Temmuz'da Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Vahit Tavşanlı ve komşusu İsmail Oruç (66) arasında iddiaya göre, daha önce ortak kullandıkları suyun faturasının ödenmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Husumetli olan komşular arasında, olay günü de kanalizasyon arızası nedeniyle kavga çıktı. Tavşanlı, Oruç'a tekme tokat saldırdı. Oruç da kurusıkı tabancayla ateş etti. Aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan Oruç, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Vahit Tavşanlı ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan Vahit Tavsanlı, ilk duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, Vahit Tavsanlı ölen ile daha önce su faturasını ödemediği için tartıştıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Kanalizasyon arızası vardı, yapılması gerekiyordu. İsmail benden, ücretin bir kısmını vermemi istedi. İsmail daha önce su faturasını ödemediği için para vermeyeceğimi söyledim. Evde Veli isimli arkadaşımla kalmaktaydım. Bir ödeme yapılacaksa Veli'ye ya da ev sahibine yapacağımı söyledim, kapıyı kapattım. Küfretmeye başladı. İçeri girdim, hala küfrediyordu. Bir süre sonra ses kesildi. Yarım saat sonra hava almak için dışarı çıktım. İsmail'in beklediğini gördüm. İsmail, küfür ve tehditlerine devam ediyordu. Önüme geçerek, ateş etti. Kaçmayı düşündüm ama çok yakın olduğu için korktum. Silah olan elini tuttum. Arbedede hafifçe göğsüne dokundum. Silahı elinden almaya çalıştım, alamadım. Sendeleyerek düştü, kafasını yere vurdu. Ağzından burnundan kan gelmeye başladı. Çevredekilerden 112'yi aramalarını istedim. İsmail olay anında alkollü gibiydi. Maktulü iteklemedim, sadece silahı almaya çalışıyordum."

Komşusunun ölümüne sebebiyet verdiği için üzgün olduğunu söyleyen Tavsanlı, tahliyesini talep etti.

Tanıkların dinlendiği duruşma sonunda, mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma, ölenin ayrıntılı otopsi raporunun beklenmesine karar verilerek ertelendi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2020-08-25 18:05:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.