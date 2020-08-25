Çocuk katili 7 yıl sonra yakalandı

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Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da 2013 yılında bir çocuğu öldürmek suçundan hakkında 29 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Atilla Ö. yakalandı.

Bursa Asayiş Şube Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, daha önce farklı suçlara karışmış ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda 2013 yılında Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi´nde bir çocuğu öldürdüğü ortaya çıkan ve hakkında 29 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Atilla Ö. isimli şüphelinin yaşadığı yeri belirledi. Şüphelinin suçu işlediği mahallede oturduğunu saptayan ekipler, operasyon başlattı. Şüphelinin evinin çevresinde önlem alan sivil polisler, Atilla Ö.´yü evine girerken yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Atilla Ö., Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü´nde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Atilla Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-08-25 19:45:10



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