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Bursa'da 'Fırtına-16' operasyonunda 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

DHA

Bursa'da 'Fırtına-16' operasyonunda 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da Fırtına-16 (F-16) adı verilen uyuşturucu operasyonunda kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş halde yaklaşık 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar ele geçirildi. Yurt dışından yasadışı yollarla Türkiye´ye getirilen uyuşturucu maddeyi kente sokmaya çalışan yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlü ekipleri uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen istihbarat çalışmalarında, yurt dışından kaçak yollarla Türkiye´ye sokulan uyuşturucu maddenin Bursa´ya getirileceği bilgisini aldı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, tespit ettikleri otomobili yakalamak için harekete geçti. Fırtına-16 adı verilen operasyonda şüpheli otomobil, yaşanan kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobilin sürücüsü Suriye uyruklu A.J. yakalanarak gözaltına alınırken, otomobil ise Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.
NARKOTİK KÖPEĞİ FIRTINA UYUŞTURUCUYU TESPİT ETTİ
Şüpheli otomobil, burada narkotik arama köpeği 'Fırtına' yardımıyla polisler tarafından detaylı bir şekilde arandı. Fırtına'nın tepki gösterdiği otomobilin motor kaputu, arka tamponu, torpidosu ve çeşitli yerlerinde özel bölmelere gizlenmiş yaklaşık 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar bulundu.
BURSA'DA EN YÜKSEK MİKTARDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU HAP
Gözaltına alınarak emniyete götürülen yabancı uyruklu A.J.´nin emniyetteki işlemleri sürerken, ele geçirilen uyuşturucunun Bursa´da bugüne kadar yakalanan en yüksek miktardaki captagon hap ve plaka esrar olduğu belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2020-08-26 06:51:44

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