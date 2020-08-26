“Türkiye’nin büyümesini çekemeyen Yunanistan, Batı Trakya Türklerini koz olarak kullanmaktadır” Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu: “Batı Trakya bölgesi, Avrupa Birliğinin en az gelişmiş bölgesidir. Çünkü Yunanistan buraya düşman gözüyle bakmaktadır” “Türkiye’nin Karadeniz’de doğalgaz bulması elbette bir kısım ülkeleri rahatsız etti”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Türkiye’nin büyümesini çekemeyen Yunanistan, Batı Trakya Türklerini koz olarak kullanmaktadır” Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu: “Batı Trakya bölgesi, Avrupa Birliğinin en az gelişmiş bölgesidir. Çünkü Yunanistan buraya düşman gözüyle bakmaktadır” “Türkiye’nin Karadeniz’de doğalgaz bulması elbette bir kısım ülkeleri rahatsız etti”

İHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin büyümesini çekemeyen Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerini koz olarak kullandığını söyledi.

“Türkiye’nin büyümesini çekemeyen Yunanistan, Batı Trakya Türklerini koz olarak kullanmaktadır” Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu: “Batı Trakya bölgesi, Avrupa Birliğinin en az gelişmiş bölgesidir. Çünkü Yunanistan buraya düşman gözüyle bakmaktadır” “Türkiye’nin Karadeniz’de doğalgaz bulması elbette bir kısım ülkeleri rahatsız etti”

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin büyümesini çekemeyen Yunanistan’ın Batı Trakya Türklerini koz olarak kullandığını söyledi.
Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllardır devam eden Batı Trakya sorunu Akdeniz'de yaşanan gerilimle birlikte yeniden ortaya çıktı. Yunanistan’ın bölgedeki Türk köyünde tatbikat yaparak bölgedeki Türk azınlığa gözdağı vermek istemesini tenkit eden Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, “Türkiye, son dönemde özellikle kendi kıta sahanlığımız çerçevesinde ve Libya ile gerçekleştirmiş olduğu münhasır bölge anlaşması gereği sondaj çalışmaları yürütüyor. Buna mukabil Yunanistan ne yazık ki uluslararası hukuka ve her türlü sözleşmelere aykırı olarak bölgeler bir takım faaliyetlerde bulunuyor. Zaman zaman kimi gerginlikler de ortaya çıkıyor. Bilindiği gibi 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan antlaşması gereği bir mübadele söz konusu olmuştur. Ancak burada 2 bölge istisna bırakılmıştır. Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde yaşayan soydaşlarımız yani Müslüman Türk azınlığı ve İstanbul’daki gayri Müslim azınlık bulundukları yerde kalmak suretiyle bulundukları ülkelerin vatandaşları olarak ülkelere emanet edilmiştir. Yıllardan bu yana Yunanistan Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlığına vatandaşlık muamelesi yapmaktan öte, sürekli ayrımcı ötekileştirici ve asimile etme politikalarıyla adeta göçe zorlamaktadır. Bu nokta da yaşanan her türlü gerginlikte, gerek Kıbrıs gerekse Akdeniz konusunda Türkiye’nin haklı müdahalelerine ve tezlerine rağmen Yunanistan Batı Trakya’daki Türk azınlığını dostluk köprüsü olarak görmek yerine Türkiye’ye karşı bir koz olarak kullanmaktadır. Rövanş alınır bir mevzu olarak görmesi, ne demokrasiyle nede bir devlet anlayışıyla bağdaşmaktadır. Son günlerde Batı Trakya’da Yunanistan makamlarının Türk azınlığı tedirgin etmesi, endişeye sevk etmesi ve onları bulundukları bölgelerde rahatını ve huzurunu ortadan kaldırmaya çalışmasıyla Türkiye’yi tehdit ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da bu çerçevede Yunanistan’ın yanlış yaptığını dile getirdi. Soydaşlarımızdan da bu çerçevede teşekkür telefonları aldık. Tüm soydaşlar ve Batı Trakyalılar adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Batı Trakya’da yapılan bir takım muamelelerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu herkes çok iyi biliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, uluslararası hukuk çerçevesinde konuların çözülmediği takdirde diğer yöntemlerin de bu konuda kullanılacağını ifade etti. Yunanistan hükûmetinin özellikle köylerin içerisinde çocukların gözleri önünde, adeta gözdağı vermesi asla bir devlet anlayışıyla bağdaşmamaktadır” dedi.
Yunanistan’da çok sıkıntılar yaşandığına işaret eden Hakan Çavuşoğlu, “Batı Trakya bölgesi, Avrupa Birliğinin en az gelişmiş bölgesidir. Çünkü Yunanistan buraya düşman gözüyle bakmaktadır. Tüm devlet imkanlarından, istihdamlardan ve yatırımlardan uzak tutmaktadır. Son dönemde genç nüfus Avrupa Birliği ülkelerine giderek geçimini sağlamak adına çalıştığını görmekteyiz. Türkiye, ülkesinde bulunanlara tüm imkanları sunarken, Yunanistan tam aksine davranmaktadır. Etnik kimlik bakımından büyük bir sorun olarak bu böyle sürmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin almış olduğu kararlara bile uyulmadığını görüyoruz. Son dönemde okulların kapatıldığını çift dilli anaokulu eğitimin yapılmaması sebebiyle çocuklarımızın Hıristiyan eğitimlere maruz bırakılması insan haklarına çerçevesinden baktığımız da kabul edilebilir değildir. Her türlü hak hukuk çerçevesinden de baksak kabul edilebilir tarzda uygulamalar değildir. Yunanistan’ın bu yaklaşımını asla kabul etmiyoruz. Asla bu böyle olmaması gerekiyor. 1955 tarihli Yunanistan vatandaşlık yasasının 19’uncu maddesindeki hüküm 1998 yılında yürürlükten kaldırıldı. Bu maddeye göre, Helen ırkından olmayan bir kişi, Yunanistan dışına çıktıysa 6 ay geri dönmeyeceğine kanaat getirilirse vatandaşlıktan çıkarılıyordu. Bu şekilde yaklaşık 60 bin kişi vatandaşlıklarını kaybetti. Tamamen ırkçı bir yaklaşımdı. Avrupa Birliğinin buna göz yumması da kabul edilebilir değildir. Çünkü bu vatandaşlar da doğal olarak Avrupa Birliği vatandaşı oluyordu. Şu ana dek geriye dönük bir adım atılmamıştır. Tekrar vatandaşlığa alınmasına yönelik bir girişim olmamıştır. Yunanistan’da yaşananlar insanın canını acıtmaktadır. Her ne olursa olsun, iki ülkede masa etrafında oturup sorunlarını çözmek için her türlü adımı atar. Ama unutulmaması gereken konu şudur. Batı Trakya’da yaşayan Türk azınlığı Yunanistan’ın vatandaşıdır” diye konuştu.
Türkiye Akdeniz’deki faaliyetlerini geçmiş çerçeveden yaklaşarak değerlendirmek gerektiğini belirten Çavuşoğlu, “Buradaki en büyük sorun Güney Kıbrıs Rum kesiminin Annan planını kabul etmemesi rağmen Avrupa Birliğine tam üyeliğinin kabulüyle başlamıştır. Güney Kıbrıs Rum kesimi ilk önce Mısır ile daha sonra diğer ülkelerle münhasır deniz anlaşmaları yaparak buralarda sondaj çalışmaları başlatmıştır. Hal bu ki Kıbrıs’ın tamamının statüsü belirlenmeden oradaki Rum kesimin böyle adımlar atması bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Hal böyle olunca Türkiye kendisine göre, bir adımlar atarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile münhasır bölge anlaşması yaparak Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına hız verdi. Bu ihtilaf Yunanistan ve Türkiye arasında önceden bu yana devam ediyor. Yunanistan’ın temel tezi şu, ‘kıta saham benim ana karamdan değil, adalardan başlanarak ölçülmesi gerekiyor’ diyor. Uluslararası hukuka göre bu mümkün değil. Eğer bu mümkün olsaydı. Meis Adası’ndan ölçülmüş olsaydı. Türkiye adeta kendi içerisine hapsedilmiş olacaktı. Uluslararası mahkemelerin bu konuda vermiş olduğu örnek kararlar var. Kıta sahasının ana karadan itibaren ölçülmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin Karadeniz’de doğalgaz bulması elbette bir kısım ülkeleri rahatsız ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Türkiye Akdeniz’deki aramalarını sürdürüyor. Bilenen şu ki bölgede güçlü rezervlerin olduğudur. Bu noktada Türkiye, sondaj çalışmalarıyla ilgili filosunu genişletti. Her zaman bahsettiğim bir konu vardır. Türkiye’nin dört bir yanı petrol ve doğalgaz kaynağı varken, Türkiye sınırları içerisinde olmaması hayret vericiydi. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Hem sondaj filosunu, hem de teknolojisini geliştirdi. Bu çerçevede iddialarından ve hayallerinden geri atmayacaktır. Türkiye’nin geleceği daha parlak olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuk öldürme suçundan aranan zanlı 7 yıl sonra yakalandı
YEREL HABERLER Çocuk öldürme suçundan aranan zanlı 7 yıl sonra ...
Bursa’da çevre felaketi büyüdü...Su iyice azaldı balık ölümleri katlandı Bursa’da binlerce balığın kıyıya vurduğu gölette balık ölümleri artarak sürdü Vatandaşlar, balık ölümlerinden kaynaklı yayılan kokudan rahatsız
YEREL HABERLER Bursa’da çevre felaketi büyüdü...Su iyice azaldı ...
Konut satışları ilk 7 ayda zirveye yaptı Konut satışlarında düşük faiz kalıcı olmalı
YEREL HABERLER Konut satışları ilk 7 ayda zirveye yaptı Konut ...
Marmara ve Ege bölgesinin sıra ve masaları İnegöl'den Öğrenciler harıl harıl çalışıyor, pandemi onlara engel olmadı
YEREL HABERLER Marmara ve Ege bölgesinin sıra ve masaları ...
Uludağ Koleji bir ilke daha imza attı
YEREL HABERLER Uludağ Koleji bir ilke daha imza attı
Hırsızlık için girdikleri evde, ev sahibine yakalandılar
YEREL HABERLER Hırsızlık için girdikleri evde, ev sahibine ...
Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı Hırsızlık için girdikleri evde ev sahibi ile karşılaşınca arkalarına bakmadan kaçtılar
YEREL HABERLER Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik ...
Bursa'da yapılan Fırtına-16 operasyonunda yüklü miktar uyuşturucu madde ele geçilirdi Fırtına-16'nın tepki vermesiyle 100 bin captagon hap ve 12 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da yapılan Fırtına-16 operasyonunda yüklü ...
Bursa'da 'Fırtına-16' operasyonunda 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 'Fırtına-16' operasyonunda 100 bin ...
Çocuk katili 7 yıl sonra yakalandı
YEREL HABERLER Çocuk katili 7 yıl sonra yakalandı
Bursalıların 'tedbirsiz düğün' endişesi (3)
YEREL HABERLER Bursalıların 'tedbirsiz düğün' endişesi (3)
Bursaspor Kulübü'nden 'arsa' açıklaması
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü'nden 'arsa' açıklaması
Komşusunu öldürmekten yargılanan sanığa ilk duruşmada tahliye
YEREL HABERLER Komşusunu öldürmekten yargılanan sanığa ilk duruşmada ...
Kayalıklara düşen keçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayalıklara düşen keçi kurtarıldı
Kamyondan yola düşen künkler ulaşımı aksattı
YEREL HABERLER Kamyondan yola düşen künkler ulaşımı aksattı
Doğalgaz müjdesi Yörük ve Türkmen camiasında büyük sevinçle karşılandı Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu: “Milli politikaların sonuna kadar destekçisiyiz”
YEREL HABERLER Doğalgaz müjdesi Yörük ve Türkmen camiasında büyük ...
Bihmed Liseler Arası Kısa Film Yarışması finalistleri açıklandı
YEREL HABERLER Bihmed Liseler Arası Kısa Film Yarışması finalistleri ...
Kayalara sıkışan keçiyi 1 saatte kurtardılar
YEREL HABERLER Kayalara sıkışan keçiyi 1 saatte kurtardılar
Bursaspor'da Onur Atasayar ihtar çekti
YEREL HABERLER Bursaspor'da Onur Atasayar ihtar çekti
Güzellik sektöründe mesleki yeterlilik beklentisi
YEREL HABERLER Güzellik sektöründe mesleki yeterlilik beklentisi
Başkan Karakoç güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Karakoç güven tazeledi
Ne korona ne tehlike umurlarında
YEREL HABERLER Ne korona ne tehlike umurlarında
Sağlıklı Kentler Birliği, Covid-19’a karşı tedbiri artırıyor
YEREL HABERLER Sağlıklı Kentler Birliği, Covid-19’a karşı tedbiri ...
Nilüfer'in Mini Bostanı'nda hasat zamanı
YEREL HABERLER Nilüfer'in Mini Bostanı'nda hasat zamanı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X