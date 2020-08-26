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Konut satışları ilk 7 ayda zirveye yaptı Konut satışlarında düşük faiz kalıcı olmalı

İHA

Türkiye'de 2020 yılının ilk 7 ayında toplam 854 bin 126 konutun satıldığı gayrimenkul sektöründe yeni rekorlar bekleniyor.

Konut satışları ilk 7 ayda zirveye yaptı Konut satışlarında düşük faiz kalıcı olmalı

Türkiye’de 2020 yılının ilk 7 ayında toplam 854 bin 126 konutun satıldığı gayrimenkul sektöründe yeni rekorlar bekleniyor.
Konut kredisi faiz oranlarındaki indirimlerin piyasalarda karşılık bulduğunu ve sektörün yeniden yukarı yönlü bir ivme kazandığını belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, konut alıcıları için düşük faizin çok önemli bir kriter olduğunu ve bu indirim oranlarının yıl sonuna kadar kalıcı olarak devam etmesi gerektiğini söyledi. Aydemir, "TÜİK’in verilerine göre temmuz ayında Türkiye genelinde gerçekleşen kredili konut satışı 130 bin 721 işlemle, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 900,6 arttı. Salgın sebebiyle birikmiş ve ertelenmiş olan alım talebi kamu bankalarının faiz indirimi ve kampanyalarıyla yeniden satışa döndü. Konut satışlarındaki bu artışın en önemli etki şüphesiz kredi oranlarının düşmesi, ödemelere bir yıl sonra başlanması, 180 ayı bulan vadelerin olması ve sektör temsilcilerinin de kendi bünyelerinde başlattıkları kampanyalar oldu” dedi.
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,5 artarak 67 bin 937 olurken, toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29,6 olduğunu ifade eden Aydemir, "İkinci konut satışları ise yüzde 155 artış göstererek 161 bin 420 oldu. Ev sahibi olmak isteyenlerin öncelikli olarak bitmiş olan ya da ikinci el konutlara yönelmesinin sebeplerinin başında artan kira bedelleri geliyor. Aylık olarak ödenen kira bedelleri yerine kredi çekerek kendi mülklerinin borcunu ödemeyi tercih eden vatandaşlar bu sebeple düşük faizli konut kredilerine büyük talep gösterdi. Düşük faiz ve uzun vadeli konut alımına gösterilen yoğun ilgi, konut alıcılarının çok büyük faiz yükü taşımak istemediklerinin bir göstergesidir. Düşük faiz oranının devam etmesi halinde yeni konut satışlarında hareketlilik yıl sonuna kadar devam edecektir" diye konuştu.
Yabancı alımları 2020 Temmuz döneminde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 34.6 gerileyerek 2 bin 741 adet olduğunu belirten Aydemir, "Küresel salgınla birlikte uluslararası dolaşımlara getirilen seyahat yasağının kısmen de olsa devam etmesi yabancıların konut alımlarını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Buna rağmen yabancıların konut almak için tercih ettikleri şehirler değişmiyor. Yabancıların konut alımında ilk tercihi yine İstanbul oldu. 1046 adet konut satış rakamı ile İstanbul birinci olurken bu ilimizi 615 konut satışı ile Antalya, 230 konut satışı ile Ankara, 101 konut satışı ile Mersin ve 88 konut satışı ile de Yalova izledi" dedi.

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