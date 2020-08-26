GranFondo Bursa heyecanı, Zafer Bayramı coşkusuyla birleşecek

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Pandemi sürecinde Türkiye´nin sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önemleri artırılmış ilk uluslararası bisiklet yarışı olacak GranFondo Bursa, 30 Ağustos Zafer Bayramı´nda gerçekleştirilecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesi´nin himayesi ve Turkcell´in iletişim sponsorluğunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen GranFondo Bursa, 30 Ağustos Zafer Bayramı´nda yapılacak. Pandemi sürecinde Türkiye´nin sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önemleri artırılmış ilk uluslararası bisiklet yarışı olacak organizasyona yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin sporcu katılacak. Organizasyonun startı Bursa Millet Bahçesi´nden verilecek. Altıparmak ve Osmangazi´den geçecek sporcular, finişi de yine Bursa Millet Bahçesi´nde yapacak.
Kısa yarış, uzun yarış, paralimpik kısa yarış, paralimpik uzun yarış ve milli uzun yarış olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilecek olan GranFondo Bursa, `Zaferi yüreğinde, gücü pedalında hisset´ sloganıyla düzenlenecek.
Sporcuların startta bölünmüş çizgilerden çıkış yapacağı GranFondo Bursa´nın sembolik startında maskeler de takılı olacak. Alandaki sağlık önlemlerinin 10 kat artırıldığı organizasyonda sporcu dinlenme alanları da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-08-26 10:56:48
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.