Genç başkan ve vekil, dokunmadık gönül bırakmadı

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ı ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, ilçeye çıkarma yaptı.

Bozağaç yöresinin incisi Körekem Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mehmet Kanar, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile yöre halkının taleplerine kulak verdi. Çeşitli konudaki talepleri tek tek not alan Başkan Mehmet Kanar, gerekli olan çalışmaların ivedilikle başlatılacağını söyledi.

Görüşmeler esnasında vatandaşlarla sohbet eden Kılıç, ”Belediye Başkanımız Mehmet Kanar’ın çalışmalarını takdirle izliyorum. Göreve geldiği günden bu yana birçok başarılı projeye imza attı. Başkanımız azmi ve çalışkanlığı ile gerçekten övgüyü hak ediyor kendisine tüm Mustafakemalpaşalılar adına teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Bursa Milletvekilimiz Ahmet Kılıç ile birlikte Bozaağaç yöremizin incisi Körekem mahallemizi ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın kulak verdik. Tarımsal kalkınma hedeflerimiz başta olmak üzere, kırsal mahallelerimizin yol haritasını inceledik, yapacaklarımızı değerlendirdik. Bu cennet parçasının her köşesine hizmet götürmeye, her hemşehrimizin kalbine dokunmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızda desteğini bizden esirgemeyen Milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

