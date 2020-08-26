3 çocuğun elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu kamerada



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki elektrikli bisiklette bulunan 3 çocuk, hem kendi canlarını hiçe saydı hem de trafikte tehlikeye neden oldu. Çocuklardan birinin, bisikletin önündeki eşya sepetinde ters oturduğu görüldü.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntü, İnegölAlanyurt yolunda kaydedildi. Seyir halindeki elektrikli bisiklete binen 3 çocuk, hem kendi canlarını hiçe saydı hem de trafiği tehlikeye düşürdü. Çocuklardan birinin, elektrikli bisikletin önünde bulunan eşya sepetinde, sürücüye göre ters oturması dikkat çekti. Ters oturan çocuk, sürücünün görüş açısını kapatırken, kendisini görüntüleyen kişinin kamerasına el sallayarak, gülümsedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-26 11:47:58



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