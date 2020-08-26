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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Japon tohum devi Karacabey’e fabrika kuruyor

İHA

Bursa'nın Karacabey ilçesine yeni yatırımlar geliyor.

Japon tohum devi Karacabey’e fabrika kuruyor

Bursa'nın Karacabey ilçesine yeni yatırımlar geliyor.
Dünya devi Nestle'nin yeni yatırımının haricinde Japonya’nın en büyük tohum üreticilerinden TAKİ firması da tesis için Karacabey’i tercih etti. İstanbulİzmir otoyolunun bağlantı noktasının Karacabey’de yer alması, limanlara yakınlık, hızlı trenin ilçemizden geçmesi, ülkemizin iki önemli metropolüne en fazla 2 saatlik bir mesafede oluşumuzile gelişen bir üretim merkezi olma yolunda ilerleyen Karacabey’e firmaların ilgisi her geçen gün artıyor. Nestle Türkiye, yeni üretim tesisi için Karacabey’de hazırlıklara başladı. Tıbbî amaçlı beslenme ürünlerinin yerelleştirilmesi projesi kapsamında aldığı kararla Nestlé Türkiye, Karacabey’de bulunan üretim tesisi içerisinde medikal beslenme ürünleri fabrikası açacak. Yeni tesistemedikal beslenme ürünleri üretilecek. Üç yıl içinde toplam 250 milyon TL yatırım yapılması planlanan fabrikada, üretimin Ağustos 2021 döneminde başlaması öngörülüyor.
Japonlardan yatırım hamlesi
Sahip olduğu verimli tarım arazileri ile geçmişten bu yana ülkemizin en önemli üretim üslerinden biri olan Karacabey, dünyanın en büyük tarımsal üreticilerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Karacabey Belediyesi’nin, ilçede tarıma dayalı sanayinin gelişimi adına gerçekleştirdiği girişimler ve verdiği destekler neticesinde ilçe adına güzel gelişmeler yaşanıyor. Türkiye’de sebze ve çiçek tohumu tesisi kurmak için ülkenin pek çok yerini gezerek incelemelerde bulunan Japonya’nın en büyük tohum üreticilerinden TAKİ firması, verimli toprakları ve coğrafi avantajlarının etkisiyleyatırım için Karacabey’de karar kıldı. Bunun yanında Lübnan asıllı Rayal Tarım da ilçede mısır ve ay çiçek tohumu üretmek için kolları sıvadı.
Aromatik bitki çeşitliliği ile öne çıkan ve longoz, ıhlamur ormanları gibi zenginlikleriyle ülkemizin bu alanda en önemli değerlerini bünyesinde barındıran Karacabey’de, bu zenginliklerin tarıma dayalı sanayi üretimiyle dünya çapında yaygınlaştırılması adına çalışmalar da sürüyor. Dünya üretiminin yaklaşık yüzde 85'inin Türkiye'den, bunun yarısının da Karacabey ve civar bölgelerden karşılandığı defne yaprağı ile ilgili ilçede çok önemli bir yatırım hayata geçiyor. Makine parkı kurulumu tamamlanan ve artık ürün toplama noktasına gelen tesiste 1000’in üzerinde istihdam oluşturulacak ve bölgede defne ile uğraşan çiftçiler için büyük bir avantaj sağlanacak.
TEKNOSAB rol model olacak
Karacabey’de, sanayi devriminin Türkiye’deki öncüsü olacak potansiyeldeki TEKNOSAB projesiyle ilgili çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Bilgi ve inovasyona yönelik üretim faaliyetleri ile güvenilir, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmaların yapılacağı TEKNOSAB’ın içerisinde organize ticaret merkezi, teknoloji üniversitesi,lojistik merkezi veyenilenebilir enerji kaynaklarının da yer aldığı pek çok proje yer alacak. TEKNOSAB tamamlandığında kente ve ülkemize büyük bir katma değer sağlayacak.
TEKNOSAB’ta hafriyat, alt yapı çalışmalarında sona geliniyor. Yıl başı itibariyle fabrika inşaatlarına başlanacak. Fabrikalar 2021 yılı ile birlikte istihdam süreçlerini de başlatacak.
Karacabey Belediye Başkan Ali Özkan, her bir yatırımın Karacabey için önemli olduğunu söyledi. 3T formülüyle özetlenen “tarım”, “turizm” ve “teknoloji” öncelikli gelişim faaliyetleri çerçevesinde, sürdürülebilir çalışmalara imza attıklarının altını çizen Özkan, “İlçemizin sahip olduğu yüksek potansiyeli adım adım gün yüzüne çıkarıyoruz. Karacabey’in sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif açından tüm yönleriyle gelişimine önem veriyoruz. Bu doğrultuda yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Belediyecilik hizmetleri artık rutin çalışmalar ile başarılı olamaz. Hem rutinler aksatmadan yapmalı hem de kent ekonomisine katkı sağlayan farklı projeler ile gündem oluşturmalı. Biz altyapıya ve üst yapıya yatırım yapmaya devam ederken müteşebbisler ile olan diyaloglarımız sayesinde bölgemize yatırım çekmeye de devam ediyoruz. Sayıları 10 binleri aşacak yeni istihdam ile başta Karacabey olmak üzere çevre ilçelerimize de istihdam katkısı sağlayacak yatırımlar geliyor. Bununla da yetinmiyor, Karacabey’de mesleki eğitimi geliştirmek adına Ermaksan, Mitsubishi Electric, Festo gibi firmaların gönüllü katkıları ile meslekî liselerimizin alt yapılarını da iyileştiriyoruz. Yine bölgemizde hayata geçecek yarım düzine turizm tesisiyle de butik turizmi kentimizin önemli bir gelir kalemi haline getiriyoruz. Gençlerimizin iş, aş derdini de ortadan kaldıracak bu yatırımlar ile Karacabey’de geleceğe dokunmaya devam ediyoruz” dedi.

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