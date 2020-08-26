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Keles Belediyesi Meclis üyesinde koronavirüs tespit edildi, 5 çalışan karantinada

DHA

Keles Belediyesi Meclis üyesinde koronavirüs tespit edildi, 5 çalışan karantinada


Orhan BOZDEMİR/KELES (Bursa), (DHA) BURSA´nın Keles Belediyesi Meclis üyesi Seyhan Polat´ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Belediye personelinden 5 kişi ise karantinaya alındı.
Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara´ya giderken, Belediye Meclis üyesi Seyhan Polat´a 2 gün süreyle vekalet verdi. Vekilliğinin ardından 2 gün sonra rahatsızlanan Polat, belediye aracıyla Çekirge Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Burada Covid-19 testi yapılan Polat´ın sonucu pozitif çıktı. Polat´ın evinde karantinaya alındığı öğrenildi. Seyhan Polat´ın belediye başkan vekilliği yaptığı sırada temasta bulunduğu 5 personel de 15 gün için karantinaya alındı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Keleş Orhan BOZDEMİR
2020-08-26 13:19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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