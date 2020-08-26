Keles Belediyesi Meclis üyesinde koronavirüs tespit edildi, 5 çalışan karantinada

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Orhan BOZDEMİR/KELES (Bursa), (DHA) BURSA´nın Keles Belediyesi Meclis üyesi Seyhan Polat´ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Belediye personelinden 5 kişi ise karantinaya alındı.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara´ya giderken, Belediye Meclis üyesi Seyhan Polat´a 2 gün süreyle vekalet verdi. Vekilliğinin ardından 2 gün sonra rahatsızlanan Polat, belediye aracıyla Çekirge Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Burada Covid-19 testi yapılan Polat´ın sonucu pozitif çıktı. Polat´ın evinde karantinaya alındığı öğrenildi. Seyhan Polat´ın belediye başkan vekilliği yaptığı sırada temasta bulunduğu 5 personel de 15 gün için karantinaya alındı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Keleş Orhan BOZDEMİR

2020-08-26 13:19:42



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