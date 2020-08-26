İnegöl Belediyespor, Umut Özdemir ile anlaştı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Cizrespor´dan libero Umut Özdemir ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, Kulüp Başkan Vekili Rıdvan Kocaağa ile yönetim kurulu üyesi Tolga Kaya katıldı.

İmza töreni öncesi açıklama yapan Kocaağa, şunları söyledi:

"Kulüp Başkanımız Alper Taban Beyin önderliğinde transfer çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bugün yeni bir transferde daha karşınızdayız. 23 yaşındaki libero Umut Özdemir kardeşimizle 2 yıllık sözleşme yaptık. İnşallah İnegöl Belediyespor´un başarıları için koşturacak. Altyapılarda milli olmuş bir oyuncumuz. En son Cizrespor´da oynadı. Anlaşmanın kendisine ve takımımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şehrimize ve kulübümüze başarılar getireceğinden şüphemiz yoktur. İnşallah şehrimiz ve kulübümüz adına hayırlı olur ve bu sezon sakatsız, başarılı bir sezon geçirmesini diliyorum."

Umut Özdemir ise, "Transferimde emeği geçen Kulüp Başkanımız Alper Taban ve yönetim kurulu üyesi ağabeylerime çok teşekkür ederim. Bana güvenip transfer olmamda emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bana güvenenlerin yüzünü kara çıkartmayacağım. İnşallah güzel bir sezon olur. Herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-26 13:58:10



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