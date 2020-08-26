Düğünde 'Oynamayan korona olsun' dediği öne sürülen piyanist ve düğün sahibine ceza



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir düğünde, piyanistin "Haydi, herkes piste. Oynamayan korona olsun inşallah" demesi üzerine çok sayıda davetlinin piste çıkarak halay çektiği iddiası üzerine emniyet piyanist ve düğün sahibine 6 bin 360 TL ceza uyguladı.

İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi'nde geçen hafta sonu yapılan bir düğünde, koronavirüs tedbirlerine uyulmadı. Sosyal mesafeye dikkat edilmeyen düğünde, bir piyanistin "Haydi, herkes piste. Oynamayan korona olsun inşallah" diyerek katılımcılara çağrıda bulunduğu ve bunun üzerine yaklaşık 30 kişinin, halay çekmek için piste geldiği öne sürüldü.

İddiaların ardından polis ekipleri harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyanist ve düğün sahibine 6 bin 360 lira para cezası uyguladı. Piyanist ile düğün sahibi ise, emniyette verdiği ifadede böyle bir cümlenin kullanılmadığını iddia etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-26 16:06:57



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