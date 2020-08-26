Yeşil Çevre gelecek kuşaklar için çalışıyor

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın’ın nezaretinde gönüllü altyapı koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda daha yeşil bir bölge için iyileştirmeler, gönüllü faaliyetleri konuşuldu.

Bursa’nın doğu bölgesinde hizmet veren organize sanayi bölgeleri ve yerleşim alanlarındaki endüstriyel ve mesken atık sularını arıtan Yeşil Çevre Atıksu Arıtma Tesisi Kooperatifi, kurulduğu günden bu yana üreten Bursa’nın yeşil geleceğine katkı sağlıyor. Bölgede bulunan üç organize sanayi bölgesinde hizmet veren 385 sanayi kuruluşu ve yine bölgedeki hanelerin atıksularını doğaya zarar vermeden bertaraf eden Yeşil Çevre Arıtma Tesisi Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın’ın nezaretinde gönüllü altyapı koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Uludağ Organize Sanayi Bölge Müdürü Tanju Karasu, Kestel Organize Sanayi Bölge Müdürü Nurettin Uşak ve Barakfakih Organize Sanayi Bölge Müdürü Semih İdil’in katılımları ile gerçekleşen toplantıda bölgedeki sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarının giderilmesi, mevcut alt yapının gözden geçirilerek yapılacak iyileştirme çalışmalarının ortaklaşa yürütülmesi, bölgede çevrenin korunması adına yürütülen gönüllü faaliyetler konuşuldu.

Arıtma Tesisi Kooperatifi olarak hayata geçirdikleri ve planlanan çalışmaları anlatan Genel Müdür Mehmet Aydın, Yeşil Çevre’nin bölgenin geleceği açısından önemine vurgu yaptı. Aydın, çalışan, üreten Bursa’nın dünya çapındaki değeri olan ovasının korunması adına kurulduğu günden bu yana kendini geliştirerek çalışmalarını sürdüren kooperatif ve üye kuruluşlarının Türkiye’ye örnek çabaları ile gelecek nesillere daha refah bir Bursa bırakacaklarına olan inancını dile getirdi.

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