Bursalı Kıbrıs gazisi, koronavirüsten öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'da koronavirüs tedavisi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Necmeddin Sürer (67), İnegöl ilçesi, Kavaklaraltı Mahallesi'nde toprağa verildi. Gazinin cenazesi, Kavaklaraltı Mezarlığı'nda sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak, ikindi namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-08-26 17:07:04
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